Milan vence Barcelona com gol no último minuto na International Champions Cup

Com gol de André Silva no último minuto de jogo, o Milan derrotou o Barcelona, no Levi's Stadium, nos Estados Unidos, em partida válida pelo torneio amistoso da International Champions Cup. Essa foi a última rodada da competição para os dois clubes e a primeira vitória conquistada pelo time italiano.

Antes mesmo do primeiro minuto de jogo, o Barça teve sua primeira tentativa com Munir. Após uma tabela com Rafinha, o ponta direita arriscou um chute cruzado, que raspou o gol de Donnarumma. A resposta do Milan veio aos dez, com uma tentativa de Suso, que foi bloqueada por Marlon.

Com maior posse e buscando mais o ataque, a equipe blaugrana foi quem teve as melhores chances de abrir o placar. A estratégia rossonera foi a de chamar o adversário para o seu campo e tentar matar o jogo no contra ataque. Porém, pouco aproveitou as oportunidades, quase não produzindo na etapa inicial.

Com 35 minutos, o meia brasileiro Arthur chutou forte, na entrada da área, no canto esquerdo, porem o lance foi defendido pelo goleiro rubro-negro. Seis minutos depois, foi a vez de Malcom tentar deixar o seu com um chute de primeira, após a zaga não conseguir afastar, mas dessa vez a jogada parou na trave.

Nenhum dos dois times mudou seu plano de jogo para o segundo tempo, mesmo com ambos os técnicos tendo feito muitas alterações nos elencos. O Barcelona continuou pressionando, chegando a ficar com 69% do tempo com a bola e criando 20 oportunidades, mas apenas seis indo na meta.

Mesmo com os espanhóis apresentando mais volume de jogo, a tática do contra-ataque dos italianos prevaleceu. Em um lance rápido, já aos 46 minutos, Çalhanoglu invadiu a área pela esquerda, tocou para Kessié, que tirou de dois marcadores e deixou para André Silva, que só precisou vencer o goleiro para dar a vitória ao time de Milão.

As duas equipes se despedem dos Estados Unidos e agora focam suas atenções na Supercopa de seus países. O Milan enfrenta a Juventus, no dia 12, em jogo disputado na Arábia Saudita. No mesmo dia, o Barça confrontará o Sevilla no Grand Stade de Tanger, no Marrocos.