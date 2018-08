Bom filho à casa torna: Aleix Vidal retorna ao Sevilla após três anos no Barcelona

Google Plus

No último sábado (04), o Sevilla anunciou a contratação de Aleix Vidal pelas próximas quatro temporadas. O jogador voltá ao clube após passar três temporadas em Barcelona, já passando pelos exames médicos e assinatura de contrato.

Com a sua primeira passagem pelo clube nos anos de 2014/15, Vidal se destacou pela sua característica ofensiva do lado direito e como quebrava a defesa adversária facilmente com suas habilidades na época que o time era comandado por Unai Emery.

Ganhou a UEL em Varsóvia vestindo a camisa branca e vermelha, que foi seu primeiro título oficial de sua carreira, e onde ocorreu a primeira oportunidade de estrear na seleção espanhola chamou a atenção do Barcelona sobre o jogador. E foi no Barça onde pode acrescentar títulos em seu currículo, apesar de sempre precisar disputar espaços por ter passado grande parte do seu tempo lá afastado por uma lesão.

Com isso, integra o elenco do Sevilla até 2022 e o Barcelona receberá 10 milhões de euros (cerca de 43,1 milhões de reais), logo após de pagar 22 milhões (93,8 milhões, atualmente) por ele a três anos atrás ao Sevilla pelo atleta.