Guardiola vibra com título do City na Supercopa Inglesa e projeta futuro: “Mostrará quem somos”

Após dominarem a final “do minuto 1 ao 90”, o Manchester City sagrou-se campeão da Community Shield pela quinta vez (1937, 1968, 1972, 2012, 2018) ao bater o Chelsea na tradicionalíssima copa realizada pela Football Association, disputada entre os campeões da Premier League e Copa da Inglaterra.

Pep Guardiola, treinador da equipe de Manchester, visivelmente contente com o título, afirmou: "Quando você vence, fica feliz. Quero parabenizar os jogadores do Chelsea por terem feito o mesmo esforço que nós. Não precisamos pensar muito em defender o título. Esse foi o primeiro jogo - temos que preparar jogo por jogo. Em abril e maio, vamos saber. O resultado mostrará quem somos. Não estamos falando de ter que ganhar o título da Premier League. Temos que jogar com essa atitude e o que fizemos. Vamos ver no final da temporada qual foi o nosso nível. O título significa muito. Gostaria de parabenizar todos os jogadores”.

Sergio "Kun" Aguero, o grande nome da partida e autor de dois gols para o City, também falou após a partida: "Estamos muito felizes por conquistar a taça e estou feliz por marcar. Agora, temos que continuar da mesma forma. É mais importante vencer - o técnico sempre diz: ganhe, ganhe, ganhe, ganhe e estou muito feliz”.

O jogo também marcou a estreia de Riyad Mahrez como jogador dos Citizens. O meio campista, que começou a partida como titular e fez boa apresentação no jogo de hoje, disse: "Foi um bom jogo. Estava quente, mas conseguimos marcar cedo com o Kun. Conseguimos jogar bem no primeiro tempo. Foi uma boa vitória e merecemos. Você viu hoje: nosso caminho era manter a bola. Tivemos muitas chances. Estou em um sonho aqui. A final estava lá para ser vencida, no entanto você tem que jogá-la. Jogamos bem e vencemos. Foi perfeito hoje”.

A taça levantada pelo City apenas reforça a expectativa pela boa temporada que a equipe de Guardiola pode fazer. Além da Community Shield, disputada hoje, o time terá pela frente o Campeonato Inglês, a Liga do Campeões e a Copa da Liga Inglesa.