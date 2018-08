Borussia Dortmund oficializa contratação do meia belga Witsel, ex-Tianjin

O Borussia Dortmund confirmou ter assinado um acordo para contratar o meia Axel Witsel por quatro anos. O vínculo com clube será até 30 de junho de 2022. O medalhista de bronze da Copa do Mundo, pela Bélgica, chegou na Suíça - onde o time está treinando-, nesta segunda-feira (6), com o objetivo de finalizar a transferência.

O jogador de 29 anos acionou a cláusula de saída escrita em seu contrato com o clube chinês Tianjin Quanjian. Por sua vez, a equipe aurinegra concordou em cumprir a taxa de liberação e indicou que espera que a transação seja formalmente concluída com a aprovação da FIFA nos próximos dias.

Em 2006, Witsel começou sua carreira no Standard Liege, vencendo dois títulos da Liga Belga, a Copa da Bélgica e duas Supercopas. Após seis anos, se transferiu para o Benfica, por uma temporada. Pelas Águias, faturou a Copa da Liga Portuguesa de 2012 em sua única temporada com o Benfica, Posteriormente, atuou no Zenit, na Rússia. No time de São Petersburgo, ganhou todos os torneios nacionais. No de 2017, mudou-se para Tianjin.

O diretor esportivo do Borussia, Michael Zorc, está satisfeito com o novo reforço. Para ele, o belga representa as melhores características de um meia.

"Há vários meses, estamos muito interessados ​​em contratar Axel Witsel e estamos muito felizes por ele ter escolhido o Borussia Dortmund. Axel é um jogador com grande experiência internacional, que possui todas as habilidades necessárias para moldar o meio-campo: entendimento tático, força no combate, velocidade, criatividade e uma boa mentalidade", expressou.

Ansioso pela estreia no Signal Iduna Park, Witsel não via a hora de voltar a jogar no velho continente e não pensou muito em vestir a camisa do Borussia Dortmund.

“Depois da Copa do Mundo, meu objetivo era voltar da Europa para a Europa. Estou totalmente feliz e também orgulhoso de poder aqui. Não tive que pensar duas vezes depois das primeiras conversas, porque para mim, o Dortmund é um dos melhores clubes do continente. Honestamente, não posso esperar para jogar na frente de 81.000 torcedores”, afirmou.