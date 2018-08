Vidal exalta Barcelona em sua apresentação: “Maior equipe do mundo”

Sem dúvidas, um dos grandes nomes do Barcelona para a temporada 2018-19, é Arturo Vidal. Nesta segunda (06), o meia fez os exames médicos, assinou contrato e foi apresentado no Camp Nou.

O jogador desde do início de sua coletiva deixou claro a sua vontade de ser transferido para um clube que diz ser a "maior equipe do mundo", e entra com fome de títulos para que seus objetivos pessoais e coletivos sejam alcançados com os seus novos companheiros.

"Estou feliz por estar na maior equipe do mundo, espero ajudar o time a ganhar tudo o que for possível. Vou deixar a vida em campo. Muito obrigada pelo carinho. Espero ajudar meus companheiros a conquistarem todos os títulos, montar uma equipe competitiva. Tenho uma conta pendente com o meu objetivo, que é ganhar a Champions", disse Arturo.

Durante sua coletiva, o meia foi bastante questionado sobre uma possível rivalidade dele contra o maior adversário do Barcelona, o Real Madrid, em relação á críticas feitas pelo jogador ao time no passado.

"Eu sou rival da equipe que joga contra o Barcelona. Mas não tenho um rival diretamente por qualquer outro motivo, meu rival é quem joga contra o Barcelona", declarou o jogador.

Questionado sobre uma possível titularidade imediata, Vidal disse que se preparou bem fisicamente para chegar apto a cidade da Catalunha para ajudar a sua nova equipe o mais rápido possível, o mesmo disse estar preparado para a início da temporada.

"Estou bem, realmente muito contente, porque estou em forma fisicamente. Chego na melhor forma, tive o tempo necessário para me recuperar bem. Me sinto capacitado para ajudar bastante a equipe. Com o passar do tempo, vou mostrar as minhas qualidades e me encaixar da melhor forma na equipe", afirmou.

O Barcelona desembolsou cerca de 20 milhões de euros (86 milhões de reais) para que o chileno saísse do Bayern de Munique, onde atuou nos últimos quatro anos, e assinou com o Barça por três temporadas.