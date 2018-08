Dabbur marca dois e RB Salzburg vence FK Shkëndija na Uefa Champions League

Nesta quarta-feira (8), o RB Salzburg recebeu o FK Shkëndija em casa pela terceira fase eliminatória da Uefa Champions League. Na Red Bull Arena, a equipe austríaca dominou as ações do início ao fim e derrotou o time da Macedônia por 3 a 0, com dois gols marcados por Dabbur e um de Samassekou.

Os Touros agora retomam suas atenções para o jogo contra o Austria Wien, em casa, no próximo sábado (11), ao 12h, pela terceira rodada da liga austríaca. A equipe lidera o campeonato com seis pontos, sendo duas vitórias em dois jogos.

Já o time vermelho e preto estreia na Prva Liga no próximo domingo (12), diante do Vardar. A partida, que será realizada na Ecolog Arena, terá inicio ás 14h.

As duas equipes se enfrentam novamente pelo jogo de volta da Liga dos Campeões na próxima terça-feira (14), ás 15h15 (horário de Brasília), no Phillip II Stadium.

Austríacos cumprem expectativas e saem na frente

Muita posse, pouca definição. Essa foi a tônica do Salzburg durante boa parte da primeira etapa. Até os 10 minutos, a equipe de Marco Rose já tinha passado 80% do tempo com a bola e não deixava o time macedônio em paz.

Aos 11, a primeira grande oportunidade austríaca. O atacante Yabo recebeu ótimo passe de Junuzovic e ficou cara a cara com o gol adversário, mas acabou finalizando em cima do goleiro. Três minutos depois, em lance rápido, Dabbur apareceu na área e foi derrubado por Ennur Totre. O árbitro assinalou pênalti e o próprio atacante cobrou pra abrir o placar na Áustria.

O Shkendija pouco ameaçava e os Touros se aproveitaram da situação alarmante da defesa rival. Alguns momentos após o gol, Junuzovic fez rápida jogada e acabou caindo na área, reclamando de pênalti não marcado. O juiz entendeu que o meia simulou no lance e deu cartão amarelo. Já aos 23, Wolf mandou uma bomba, Zahov espalmou mal e deixou o rebote para Dabbur. No entanto, o lateral esquerdo Murati conseguiu evitar o segundo gol do israelita.

Aos 27 veio a primeira grande chance do time visitante. Stênio Junior enfiou ótima bola para Ibraimi, que apareceu sozinho em frente ao goleiro. O centroavante acabou perdendo tempo na hora de mandar pro gol e Stankovic defendeu.

Os rubro-negros se empolgaram no jogo e quase empataram após erro dos donos da casa. Wolf se enrolou em frente a intermediária, oferecendo contra-ataque para o Shkendija. Aproveitando da falha lá na frente, Ibraimi puxou a contrapartida na velocidade e achou Totre, que bateu de primeira e obrigou Stankovic a realizar bela defesa.

Mas a máxima de 'quem não faz, leva' veio a tona logo nos minutos finais. Após Junuzovic levantar na área, Dabbur desviou levemente e contou com uma ajuda de Zahov pra marcar seu segundo tento na partida.

Macedônios voltam bem na segunda etapa, mas pecam em frente ao gol

A etapa complementar teve bons minutos iniciais do Shkendija. Com o relógio batendo a casa dos 51 minutos, Nafiu dominou com categoria e entrou na área do Salzburg. Mas ao ameaçar o chute, cometeu falta em André Ramalho, que vinha logo atrás. Momentos depois foi a vez de Stênio ganhar de Prongaric e bater pro gol mesmo sem ângulo. O chute foi forte e obrigou o goleiro adversário a mergulhar para defender.

Na medida que o tempo passava, os macedônios pareciam ainda mais confiantes. Nafiu, que fazia bom jogo, conseguiu vencer o duelo com Junuzovic e partiu em velocidade para a meta austríaca. O jogador ficou no meio de dois e mesmo assim chutou, porém, Stankovic pegou novamente. Os companheiros ficaram irritados com o meio-campista, que optou por não tocar mesmo com três opções a frente.

A chuva apertou na Red Bull Arena e o ritmo que parecia intenso foi diminuindo. O Salzburg, que se mostrava cômodo em seu campo até então, partiu para o ataque já nos últimos dez minutos. Bejtulai cometeu o segundo pênalti da partida para o time austríaco, dessa vez em Ulmer. O meio-campista Samassekou cobrou com categoria e marcou o terceiro.

Ainda tivemos tempo para uma rápida confusão no final de jogo e que resultou na expulsão de Junuzovic. O austríaco cometeu falta na lateral e como já tinha amarelo, recebeu o segundo e foi para o chuveiro mais cedo que seus companheiros. Apesar do lance, os Touros seguraram o placar até o fim e venceram por 3 a 0.