Celta de Vigo oficializa contratação do meia Mathias Jansen, ex-Nordsjaelland

Google Plus

O Celta anunciou mais um reforço para a temporada 2018/19. Sendo o sexto reforço que chega ao clube, o meia Mathias Jensen chega para ajudar a suprir muitas ausências que o elenco enfrentará durante essa temporada.

Mathias chega para ocupar o lugar de Pablo Hernández, que deixou o Celta de uma forma inesperada. O dinamarquês foi transferido para o clube de Vigo pelo valor de 6,7 milhões de euros e ainda estria pendente os exames médicos, mas o jogador já foi visto na cidade e já teria assinado o contrato.

Em sua última temporada pelo Nordsjaelland, clube da Dinamarca, o meia marcou 12 gols em 35 partidas, sendo uma das prioridades de contratação do diretor esportivo Felipe Miñambres pelas suas características ofensivas e que seria o essencial para ajudar o Celta a completar o elenco no período de contratações.

Assinando por cinco temporadas, com uma multa rescisória que gira em torno dos 40 á 45 milhões de euros, a sua apresentação oficial está marcada para quinta feira (09), mas a contratação já foi anunciada pela conta oficial do clube no Twitter.