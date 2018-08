Chelsea vence Lyon nos pênaltis e se despede da Champions Cup

Na tarde desta terça feira (7), Chelsea e Lyon se enfrentaram pela Internacional Champions Cup, no Estádio Stamford Bridge, em Londres. Em um jogo aberto, as duas equipes tiveram boas chances, mas não conseguiram marcar gols e a partida foi decidida nas penalidades, com vitória para a equipe inglesa por 5 a 4.

Resumo da partida

No primeiro tempo, o Lyon jogou com bastante intensidade e chegou mais vezes ao gol do Chelsea, mas com somente uma chance acertando o gol e fazendo o goleiro Bulka trabalhar. Mas grande parte das jogadas foram pardas pela defesa dos Blues com a sua jovem zaga.

O Chelsea teve a sua melhor chance da primeira parcial em uma jogada de falta do brasileiro Willian, que só não contava com a defesa sensacional do goleiro português Lopes do Lyon. Mas com apenas cinco chances de gol no primeiro tempo, o time inglês articulou grande parte das suas jogadas pelo lado esquerdo que é dominado pelo brasileiros Willian e Emerson.

As duas equipes por terem tido uma posse de bola parecida durante a primeira parcial, não articularam grandes jogadas de finalizações porque seus setores defensivos conseguiram evitar supostas chances. Mas com as poucas mais perigosas investidas do Chelsea, o goleiro do Lyon trabalhou mais do que o Bulka, especialmente com a batida de falta do time inglês.

Com o início do segundo tempo, com o Chelsea pressionando bastante o adversário teve uma chance clara com o Loftus-Cheek que driblou o marcador e quando ia mandando uma cavadinha na esperança que a bola estava entrando dentro do gol, a bola acaba batendo na trave e adia a comemoração dos Blues.

Com grande parte do time substituído, os Blues conseguiram manter uma pressão no segundo tempo todo, mas mesmo assim encontrou dificuldades na hora de definir. O Lyon quase não conseguiu atacar nesse segundo tempo, com o time inglês ajustado as oportunidades não apareceram como na primeira parcial.

Com o primeiro empate sem gols nesta edição da competição, a disputa foi parar nos pênaltis. Em uma disputa com cinco a quatro a favor do Blues, com a última cobrança feita pela grande estrela do time Eden Hazard, o Chelsea termina a competição com cinco pontos.