Bournemouth bate seu recorde de transferência e anuncia Jefferson Lerma, ex-Levante

Depois de mais de uma semana de negociação com a equipe do Levante, da primeira divisão espanhola, o Bournemouth teve que 'abrir o bolso' nessa janela de verão europeia para fechar com o volante da Colômbia. Lerma fechou um contrato de cinco anos com a equipe da Premier League e custou cerca de 25 milhões de libras esterlinas aos cofres do time inglês.

A taxa paga no volante ultrapassa os 20 milhões de libras que o Bournemouth pagou ao Chelsea pelo defensor holandês Nathan Aké, há um ano.

O jogador é a terceira contratação dos Cherries nessa janela de transferências. O clube já havia contratado o meia David Brooks, do Sheffield United, e o lateral Diego Rico, do Leganés.

Jefferson Lerma esteve presente em todos os jogos da Colômbia na Copa do Mundo da Rússia, incluindo na derrota dos colombianos contra a Inglaterra, nas oitavas de final.



“Estou muito feliz por ser um jogador do Bournemouth. A transferência foi muito longa porque demorou um tempo para os clubes chegarem a um acordo, mas o mais importante é que estou aqui agora e todos conseguiram o que queriam no final. Eu sempre amei o estilo de futebol da Premier League e estou muito feliz por ter esta oportunidade”, disse Lerma.



O treinador do Bournemouth, Eddie Howe, afirmou: "Jefferson é um jogador extremamente talentoso e um atleta muito bom que trará um tipo diferente de jogo para o nosso meio-campo".



O chefe-executivo dos Cherries, Neill Blake, acrescentou que a contratação do jogador foi um "grande acontecimento" para o clube.

O jogador voará da Espanha no domingo para concluir seus exames médicos e acertar os termos pessoais com o Bournemouth. Um detalhe é que o time inglês conseguiu a contratação do colombiano depois de ter suas quatro propostas anteriores rejeitadas pela equipe da La Liga.