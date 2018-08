Marco Rose celebra vantagem do Salzburg na Champions: "Noite especial"

Google Plus

O RB Salzburg garantiu a vantagem nesta quarta-feira (8) no confronto da terceira fase eliminatória da Uefa Champions League contra o FK Shkëndija. Jogando em casa, na Red Bull Arena, o time austríaco fez 3 a 0 com dois gols de Dabour e Samassekou. O técnico Marco Rose mostrou-se satisfeito com o resultado e o desempenho da equipe na noite.

"Acho que foi uma noite especial esta noite, e não apenas pelo 'corte de energia'. Nós fizemos muitas coisas certas, nós vencemos e nos colocamos em uma boa posição para a segunda partida. Enquanto tivemos várias chances, deixamos o Shkendija ter algumas chances importantes. Temos que evitar isso na Macedonia", afirmou o treinador.

Para Zlatko Junuzovic, meia do time da casa, o placar poderia ter sido maior, mas mesmo com o resultado positivo, afirma que nada está decidido.

"É bom termos vencido por 3-0, pois isso foi muito importante para nós. Tivemos inúmeras chances de marcar ainda mais. 3-0 é bom, mas não podemos dar nada como garantido. Embora o resultado seja bom, nós precisamos dar tudo de novo na segunda etapa", disse o meia.

O comandante da equipe austríaca afirmou que o time precisa manter os pés no chão para o segundo jogo e dar tudo de si: "Foi uma obra difícil. Nós também temos que trabalhar duro na próxima terça-feira e 120% para os nossos grandes objetivos", alertou Marco Rose.

O próximo confronto do RB Salzburg é neste sábado (11) contra o Austria Wien, às 12h00, em casa na Red Bull Arena, pela 3ª rodada do Campeonato Austríaco. Já o segundo jogo contra o FK Shkëndija será na próxima terça-feira (14), às 15h15, na Philip II Arena.