Olympiakos atropela o Luzern em casa e abre vantagem para avançar aos play-offs da Europa League

Na primeira partida oficial jogada na temporada e na estreia do treinador português Pedro Martins, o Olympiakos derrotou o pequeno Luzern FC, da primeira divisão suíça, em partida de ida válida pela terceira fase pré-eliminatória da UEFA Europa Leaugue. Atuando com muita intensidade na primeira etapa, a equipe da casa fez prevalecer o mando de campo e sua qualidade técnica e engoliu os suíços, que praticamente não incomodaram os gregos durante a partida.

No primeiro tempo, foram 10 chutes à favor do Olympiacos e apenas 3 do Luzern, com 60% de posse de bola também marcadas para o time da casa. Com tanta pressão, foram 3 a 0 abertos com muita tranquilidade antes dos 45 minutos iniciais.

Os grandes destaques da partida foram Lazaros Christodoulopoulos - autor dos 2 primeiros gols da partida - e Miguel Ángel Guerrero, que marcou os dois últimos. Os meias atacantes usaram da velocidade e a rápida infiltração nos 4 gols do time da Grécia.

Já no time visitante, o jogador que mais tentou incomodar a zaga do Olympiakos foi o atacante Eleke, nigeriano de 22 anos de idade. Aproveitando sua altura (1,9m) em diversos momentos, o jogador abusou da bola aérea e também deu bons passes para seus companheiros de ataque durante a partida. O domínio absoluto da equipe da Grécia, porém, atrapalhou os planos do Luzern.

Depois de uma supremacia absoluta do Olympiacos na etapa inicial, os últimos 45 minutos serviram para o time da casa cadenciar o jogo e tentar uma última bola para matar a partida. E foi nos 10 minutos finais que isso ocorreu, quando Guerrero marcou o 4º gol dos gregos e praticamente liquidou o placar para sua equipe.

A partida de volta será realizada já na semana que vem, sob mando do Luzern, na quinta-feira (16), às 14h30 (horário de Brasília). Os suíços terão a difícil tarefa de tentar reverter o agregado de 4 a 0 contra os gregos. O vencedor de Olympiakos e Luzern enfrentará Basaksehir (TUR) ou Burnley (ING) no mata-mata dos play-offs da Europa League.