Com gol de Babel, Besiktas vence LASK Linz e fica perto de avançar na Europa League

O Beşiktaş está com um pé na Uefa Europa League. A equipe venceu a partida desta quinta-feira (09) que marcou a última fase classificatória para a competição europeia. Os 30 mil torcedores presentes no Vodafone Park, viram o único gol da partida marcado por Ryan Babel, que ajudou a equipe turca a derrotar o LASK Linz, da Áustria por 1 a 0.

A equipe que vinha de quatro partidas de invencibilidade aproveitou da boa fase e do apoio da torcida para não se intimidar diante do adversário. Então, logo aos seis minutos de jogo, o camisa 10 da equipe turca, Oğuzhan Özyakup, cruzou à meia altura e a bola passou por todo mundo até encontrar Ryan Babel no segundo pau, que escorou de cabeça para marcar o único gol da partida.

Depois do jogo morno e com poucas oportunidades de ambos os lados, a equipe austríaca terá de vencer o jogo da volta com uma diferença de dois gols, na próxima quinta-feira (16) em seu estádio. Já o Beşiktaş joga por um empate na Áustria para poder ingressar a liga europeia.

Com este resultado, o Beşiktaş joga por um empate na partida da volta, mas antes disso retorna à campo no domingo às 15h45, quando faz sua estreia na liga turca contra a equipe da Akhisar.

Enquanto isso, o LASK também volta aos gramados no domingo, porém às 12h, contra o Admira pelo campeonato austríaco antes da partida decisiva contra a equipe turca.