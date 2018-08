RB Leipzig domina partida e vence Universitatea Craiova pela Liga Europa

Google Plus

Em partida válida pela segunda fase eliminatória da Uefa Europa League, o RB Leipzig recebeu o Universitatea Craiova em casa. Os alemães dominaram os 90 minutos e venceram por 3 a 1, com gols de Konaté, Matheus Cunha e Poulsen, enquanto Martic diminuiu para os romenos.

O jogo de volta acontece na próxima quinta-feira (16), ás 13h30, no Stadionul Ion Oblemenco. Os Touros não terão nenhum confronto até o dia da partida, enquanto a Stiinta entra em campo no próximo domingo (12), em casa, ás 09h30, pelo Campeonato Romeno.

Touros dominam primeira etapa, mas pecam em frente ao gol

Ataque contra defesa. Foi assim que alemães e romenos duelaram na Red Bull Arena. O time da casa, com mais qualidade, dominaram os 90 minutos e quase não levaram sustos da equipe de Craiova. Porém, os Touros não foram eficientes o suficiente durante o primeiro tempo.

O Leipzig chegou com perigo logo aos cinco minutos, em bela jogada individual de Bruma. O português passou por dois marcados, invadiu a área, mas foi desarmado na hora H. Logo depois, o camisa 17 pegou de primeira a bola que veio do escanteio, mas acabou finalizando mal em direção ao gol.

Os alemães abriram o placar quando o relógio batendo os 24 minutos da primeira etapa. Kampl cobrou escanteio, a bola atravessou toda a defesa e sobrou pra Orbán que bateu prensado e gerou mais um tiro de canto. O meia esloveno jogou na área novamente e dessa vez Konaté apareceu como elemento surpresa, cabeceando na trave e ela morrendo mansamente no gol.

E se engana quem achou que os Touros iriam dar sossego para o time romeno após o gol. A equipe de Rangnick pressionava e dificultava a saída de bola da defesa adversária. Aos 39, Tiago Ferreira acabou tocando errado e Demme, mais esperto, roubou e deixou Kampl livre pra marcar. No entanto, o esloveno bateu torto e deixou ela sair.

Leipzig se solta na partida e conta com show de Poulsen

Pouca coisa mudou para a etapa complementar. Os saxões seguiram tomando as ações do jogo e sufocavam o adversário de todas as formas. Até então, a Universitatea Craiova não tinha finalizado uma vez sequer a meta de Mvogo.

Aos 56, Saracchi cruzou na área e Matheus Cunha subiu mais que o marcador para testar em direção ao gol, mas o arqueiro Pigliacelli foi atento e fez boa ponte para defender. Algum tempo depois, já aos 60, foi a vez de Kampl testar o goleiro romeno em uma bomba de fora da área.

Querendo partir pra cima e marcar mais gols, Rangnick deixou o time alemão ainda mais ofensivo. Forsberg, Sabtizer e Poulsen entraram nos lugares de Orban, Bruma e Augustin, respectivamente. As três mudanças deram certo logo de cara.

Com 77 minutos jogados, saiu o segundo. Poulsen foi lançado por Demme e cruzou rasteiro. Matheus Cunha apareceu livre e apenas empurrou pro fundo das redes. Foi o segundo gol do brasileiro nos play-offs da Liga Europa.

Mas não parou por aí. Momentos após dar a assistência para outro gol da partida, Poulsen foi decisivo novamente. Os Touros tiveram falta perigosa em frente a área romena. Forsberg foi pra cobrança e chutou no travessão. A bola ficou viva na área e o atacante dinamarquês, sem marcação, fez 3 a 0 já aos 87.

Tendo que partir pra cima e tentar pelo menos um gol fora de casa, a equipe de Craiova resolveu atacar. E deu certo. Matelu avançou pela esquerda e levantou na área para Martic pegar de primeira e marcar um golaço em Leipzig. Foi a única finalização dos azuis e brancos na partida inteira.