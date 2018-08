Banega faz golaço de falta e dá vitória ao Sevilla contra Zalgiris pela Uefa Europa League

O Sevilla se aproximou nesta quinta-feira (9) do mata-mata que antecede a fase de grupos da Uefa Europa League. No Ramón Sánchez Pizjuán, Éver Banega fez o único gol da vitória dos hispalenses diante do Zalgiris da Lituânia.

O único tento da partida foi marcado justamente pelo maestro e camisa 10 do time, o argentino Banega. Não foi qualquer gol, foi um golaço. Em cobrança de falta da entrada da grande área, o meia colocou a bola no ângulo do goleiro Bartkus.

Na segunda etapa, um jogo mais morno e com poucas chances criadas. O lateral-esquerdo Guilherme Arana até arriscou um chute de longa distância, mas não teve sucesso, mandando pela linha de fundo.

Outro ponto que chamou atenção no confronto foi a participação do meia brasileiro Paulo Henrique Ganso, que entrou aos 28 minutos da segunda etapa justamente na vaga do autor do gol, Banega.

A partida de volta acontece na próxima quinta-feira (16), no Vilniaus LFF Stadionas, na Lituânia. O Zalgiris precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar. Ao Sevilla basta o empate para chegar no mata-mata.

Antes, os Rojiblancos tem um confronto dificílimo diante do Barcelona, pela final da Supercopa da Espanha, no Grand Stade de Tanger, no Marrocos. A partida acontece no domingo (12), às 17h.