Everton oficializa contratação do brasileiro Bernard, ex-Shakhtar Donetsk

No último dia do mercado de transferências na Inglaterra, o Everton confirmou, nessa quinta-feira (09), a chegada de Bernard como o novo reforço do elenco. O atacante, que estava sem clube desde junho, quando não renovou com o Shakhtar Donetsk, chega sem custos para os Toffees, assinando contrato por quatro temporadas, com multa rescisória avaliada em € 45 milhões.

O novo camisa 20 dos Blues levantou o interesse de outros times, como Chelsea e Milan, durante essa janela. Na entrevista de apresentação, o atleta revelou os motivos que o levaram a decidir pela equipe de Liverpool.

"Eu escolhi o Everton por causa de todas as coisas que ouvi sobre Marco Silva e depois de falar com ele. Fiquei feliz pelo que me disse. O técnico me deu confiança para jogar aqui. Ele é um ótimo treinador e conseguiu coisas realmente boas em outros clubes", disse.

O treinador português Marco Silva elogiou a versatilidade oferecida pelo brasileiro e destacou a importância da já vivência do jogador no futebol europeu.

"É um jogador rápido, muito bom tecnicamente e pode jogar tanto pelas duas pontas quanto como meia aparecendo atrás do atacante. Ele tem experiência em Liga dos Campeões pelos cinco anos que atuou pelo Shakhtar e o fato de ter 14 jogos pela seleção brasileira é um reflexo da sua qualidade", afirmou.

Com 25 anos, Bernard iniciou a carreira no Atlético-MG, onde se destacou e conquistou a Libertadores, em 2013. Também possui três títulos do Campeonato Ucraniano e participou da Copa do Mundo de 2014, no Brasil.