Everton acerta com colombiano Yerri Mina, ex-Barcelona

A novela envolvendo o futuro de Yerry Mina terminou com final feliz para o Everton, que oficializou, nessa quinta-feira (09), a contratação definitiva do zagueiro junto ao Barcelona, por cerca de 30 milhões de euros. Junto ao colombiano também foram anunciadas as chegadas do atacante Bernard e do meia André Gomes.

Na equipe blaugrana, o jogador de 23 anos teve dificuldades para se firmar, disputando apenas seis jogos oficiais. Mesmo fora dos planos do clube catalão, o atleta chega em alta na Inglaterra após uma boa participação na Copa do Mundo, na Rússia, pela Colômbia, onde marcou três gols e chegou as Oitavas de Final.

Revelado pelo Deportivo Pasto, Mina chamou a atenção do time espanhol após uma boa passagem pelo Palmeiras, em 2016. Ele é o quinto reforço dos Blues para a próxima temporada. Além dos nomes anunciados hoje, o brasileiro Richarlison, ex Watford, e o lateral francês Lucas Digne, que estava no Barça, já foram apresentados e se juntaram ao elenco.

O primeiro compromisso dos Toffees será no próximo sábado (11), às 13h30 (Horário de Brasília), quando enfrenta o Wolverhampton, no Molineux Stadium, pela rodada de abertura da Premier League.