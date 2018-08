Pablo Machín enaltece vitória do Sevilla pela Europa League: "Somos muito favoritos"

Google Plus

O Sevilla venceu o Zalgiris Vilnius, da Lituânia, por 1 a 0 , no Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, nesta quinta-feira (9), pelo jogo de ida da terceira e penúltima fase eliminatória da UEFA Europa League.

O técnico Pablo Machín alertou sobre a vantagem do placar, é preciso ter respeito pelos Auriverdes no próximo confronto. Para ele, o confronto será difícil e um empate na caso do adversário é um grande resultado.

"Somos muito favoritos e isso às vezes leva ao relaxamento. Quando não competimos em nosso nível mais alto, damos a vantagem ao rival. Meu trabalho é dar toda a importância para esse empate e esquecer o que temos depois. O Zalgiris está aqui porque ele merece. Então, no retorno, vamos jogar no gramado artificial e espero que o empate seja o mais rápido possível", frisou.

Sobre a final Supercopa da Espanha, Machín exaltou os torcedores Rojiblancos. Todavia, pediu um esforço para apoiarem o time no Marrocos, onde a partida será disputada.

"O que nos pertence agora é a Liga Europa. Esses primeiros passos são essenciais. Embora eu entenda que o domingo é uma final e poucas equipes podem jogar. É um título. Os torcedores do Sevilha são espertos e sabem como deixar de lado tudo o que envolve esta final. Eles nos dão encorajamento em tempos ruins. Acabei de chegar e não tenho autoridade para exigir nada. Mas eu gostaria que eles estivessem em Tânger. O esforço que fazemos é para eles", declarou.

Apesar dos desafios no confronto entre Andaluzia e Catalunha, o comandante Sevillistas frisou que nesta ocasião todos precisam ficar atentos.

"O momento é o que é. A Supercopa sempre chega na pré-temporada e você tem que assumir isso. Você tem que estar certo com a abordagem e os jogadores para competir contra um dos melhores times do mundo", concluiu.

Agora, o Sevilla encara o Barcelona pela Supercopa da Espanha, no domingo (12), no Grand Stade de Tanger, no Marrocos, às 17h (de Brasília).