Manchester United e Leicester City abrem a temporada 2018/19 da Premier League

INCIDENCIAS: Partida válida pela primeira rodada da Premier League, que será disputa no Estádio Old Trafford, em Manchester.

Nesta sexta-feira (10/08), o Manchester United enfrenta o Leicester City, às 16h (horário de Brasília). A partida marca a volta da Premier League que tem como atual campeão: o Manchester City.

Os comandados por José Mourinho terminaram a última temporada da Premier League na segunda colocação, com 81 pontos, 19 pontos atrás do campeão City. Enquanto o Leicester finalizou o campeonato na nona colocação, com 47 pontos conquistados.

Como o Manchester United chega para a estreia na Premier League

Os “Red Devils” não fizeram uma pré-temporada muito animadora para os seus torcedores. Foram seis jogos, com uma vitória, três empates e duas derrotas. Apesar de, tratar-se apenas de amistosos preparatórios, a goleada sofrida para um dos seus maiores rivais Liverpool foi o que mais chamou a atenção para que fosse ligado um sinal de alerta para a temporada.

Apesar da boa posição de tabela ao final da temporada passada, o futebol não muito vistoso apresentado pelos atletas de Mourinho incomodou e segue irritando bastante os torcedores. O elenco possui jogadores técnicos que custaram uma boa quantia aos cofres do clube, o que causa uma cobrança não só por ser um dos maiores clubes do mundo.

Diferente dos seus maiores rivais, que se movimentaram bastante na janela de transferências, o United teve como grande reforço a chegada apenas o meia brasileiro Fred, que estava no elenco do Brasil na Rússia. Entretanto, não perdeu nenhum jogador importante do time principal.

Resultados da Pré-Temporada:

Manchester United 1x1 Club America

Manchester United 0x0 SJ Earthquakes

Milan 1x1 Manchester United

Manchester United 1x4 Liverpool

Manchester United 2x1 Real Madrid

FC Bayern 1x0 Manchester United

Como o Leicester chega para o primeiro jogo

Já no King Power Stadium, a janela de transferências foi bem mais movimentada. A perda de jogadores fundamentais para o treinador Claude Puel obrigou a equipe azul a buscar reforços. Entre as saídas estiveram Mahrez que foi para o City e Ahmed Musa que agora veste a camisa do Al-Nassr. Já como principais reforços estão: Ricardo Pereira, Jonny Evans, Rachid Ghezzal e Filip Benkovic.

O Leicester esteve em campo cinco vezes, visando a preparação para a temporada que estar por vir. O retrospecto é de duas vitórias, dois empates e uma derrota. A equipe encerrou a sua pré-temporada com uma vitória sobre o Lille, na França.

Resultados da pré-temporada:

Notts County 1x4 Leicester

Leicester 0x0 Akhisarspor

Leicester 1x2 Udinese

Leicester 1x1 Valencia

Lille 1x2 Leicester

Expectativa de ambas equipes

Como mandante, e por ser superior tecnicamente, o United deve tentar tomar as rédias da partida. Entretanto, como foi perceptível no último ano, não é o estilo de jogo preferido da equipe. A necessidade de propor jogo não se adequa muito bem ao que propõe Mourinho. Assim a equipe deve depender de jogadas isoladas para abrir o placar, como veio acontecendo nos últimos jogos da temporada 17/18. Já o Leicester entra com o intuito de surpreender o Manchester explorando a força física de Iheanacho no comando ofensivo, enquanto o resto da equipe se preocupa com a contenção da qualidade técnica individual dos atletas vermelhos.