Resultado Manchester United x Leicester City  pela Premier League 2018-19 (2-1)

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão da VAVEL Brasil! Tenham todos uma boa sexta-feira, e até a próxima!

Com o resultado, os Diabos Vermelhos dormirão na liderança, com 3 pontos, enquanto as Raposas ficam na lanterna, com nenhum ponto. Na próxima rodada, o Manchester visitará o Brighton, enquanto o Leicester receberá o Wolverhampton.

Grande abertura da temporada da Premier League. E é só o primeiro de 380 jogos.

​FIM DE PAPO EM OLD TRAFFORD! MANCHESTER UNITED 2 x 1 LEICESTER CITY!

49' UHHH! O próprio Schmeichel cabeceou para fora, perto do gol.

49' Leicester terá escanteio no último lance. Schemeichel na área.

47' Ricardo Pereira cruzou direto na trave, e no rebote Jamie Vardy completou para o gol. Emoção nesse final, United 2 a 1.

47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO LEICESTER CITY! É DE VARDY!

45' ISOLOU! Cruzamento preciso para Vardy que, livre na área, emendou de primeiro mas jogou longe.

45' Quatro minutos de acréscimos.

42' José Mourinho segue invicto em estreias na Premier League: nove vitórias, contando essa, e um empate.

39' Foi o primeiro gol da carreira de Luke Shaw. Ele joga como profissional desde 2012.

38' Mudança no United: Entra: Fellaini / Saiu: Pogba

37' Mata enfiou uma linda bola para o lateral-esquerdo, driblar facilmente Ricardo Pereira e tocar rasteiro na saída de Schmeichel. United 2 a 0

37' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MANCHESTER UNITED! É DE LUKE SHAW!

34' Melhor chance da partida, e uma forte candidata a defesa do campeonato. Isso logo na estreia dessa temporada da Premier League.

32' SCHMEICHEL SENSACIONAL! Agora Alexis Sanchez fez tudo certo, e deixou Lukaku na cara do goleiro dinamarquês, mas o arqueiro foi um gigante e impediu o segundo gol dos Diabos Vermelhos.

31' O volante brasileiro teve uma boa estreia na equipe inglesa, e saiu ovacionado pelos torcedores.

30' Mudança no United: Entra: McTominay / Sai: Fred

30' DE GEA!!! Vardy ganhou na lateral, e cruzou para Gray finalizar e o goleiro espanhol fez mais uma grande defesa.

26' Impressionante o número de passes errados no ataque do Manchester United.

23' Cartão amarelo para Andreas Pereira, do Manchester United.

20' Mudança no United: Entra: Lukaku / Sai: Rashford

19' UHHHHHHHH! Pogba lançou Sanchez, que rolou para Mata chegar chutando, mas pela linha de fundo.

18' Mudanças no Leicester: Entram: Vardy e Ghezzal / Saem: Amartey e Maddison

16' Ihenacho ia saindo na cara de De Gea, mas Baily desarmou com muita categoria, e saiu jogando.

13' Leicester volta sem ameaçar tanto, assim como no começo da partida.

10' UHHHH! Darmian recebeu no ataque, arriscou forte e Schmeichel fez uma boa defesa, em dois tempos.

8' Cartão amarelo para Fred, do Manchester United.

7' Cruzamento da esquerda buscava Rashford, mas a bola foi forte demais e ficou com Schmeichel.

5' Cartão amarelo para Amartey, do Leicester City.

3' United continua abusando dos contra-ataques, mas Rashford quase ganhou de Amartey no corpo.

BOLA ROLANDO PARA A SEGUNDA ETAPA!

Equipes de volta, ambas sem mudanças.

Estatísticas do primeiro tempo entre United x Leicester:



Posse de bola: 47% x 53%

Finalizações: 4 x 5

Passes: 249 x 273

Faltas cometidas: 6 x 4

INTERVALO EM OLD TRAFFORD! MANCHESTER UNITED 1 x 0 LEICESTER CITY!

45' Um minuto de acréscimo.

41' SCHMEICHEL! Shaw tabelou com Mata e chutou para uma boa defesa do goleiro do Leicester. Melhor momento dos donos da casa na partida.

40' UHHH! Passe espetacular de Fred para Alexis Sanchez, que cabeceou por cima do gol.

39' Pogba tabelou com Mata, arriscou de fora da área e Schmeichel defendeu.

37' Sanchezzzzz... Apagado na partida, atacante chileno demorou demais para tocar a bola e não conseguiu lançar Luke Shaw.

34' NA HORA H! Ihenacho recebeu na hora, brigou com Lindelöf, e Baily chegou jogando para escanteio, impedindo a finalização quase na pequena área.

31' United aposta nos contra-ataques, mas peca no último passe. Leicester tem uma maior posse de bola.

28' DE GEA! Maddison finalizou forte após passe de Ricardo Pereira, e o goleiro do United fez uma grande defesa. Ihenacho não conseguiu pegar o rebote.

25' Na base da bola aérea, as Raposas tentam chegar, mas a dupla de zaga dos donos da casa não está deixando passar nada.

22' Após o gol, o United abdicou de atacar, se mantendo fiel ao estilo clássico de José Mourinho, e impede o Leicester de criar oportunidades claras de gol.

20' Jogo volta a ficar mais amarrado, devido a boa marcação dos Diabos Vermelhos.

16' Lukaku foi para o aquecimento. Rashford aparenta estar sentindo algum incômodo.

14' Ihenacho teve a primeira chance do Leicester, mas finalizou para fora. O assistente, porém, já assinalava o impedimento do atacante.

11' A equipe visitante tentou chegar, mas Maddison errou o passe para Gray, ficando de graça para De Gea.

8' Leicester fica com a posse, mas não consegue entrar na área adversária.

5' Maddison tentou passar por Fred, mas o brasileiro optou pela falta.

3' O meia pouco comemorou o gol, assim como o técnico José Mourinho. Mas a torcida vibrou demais.

2' O francês cobrou o pênalti no canto superior esquerdo de Schmeichel, indefensável para o goleiro dinamarquês. United 1 a 0.

2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MANCHESTER UNITED! É DE POGBA!

1' PÊNALTI PARA O MANCHESTER UNITED! Amartey cortou a finalização de Sanchez com o braço e Andre Mariner marcou a penalidade.

BOLA ROLANDO! COMEÇA A PREMIER LEAGUE 2018/19! COMEÇA MANCHESTER UNITED x LEICESTER CITY!

15:55 EQUIPES EM CAMPO!

15:45 LEICESTER ESCALADO! Schmeichel; Ricardo Pereira, Maguire, Morgan, Chilwell; Gray, Amartey, Silva, Ndidi, Maddison; Iheanacho

15:42 UNITED ESCALADO! De Gea; Darmian, Bailly, Lindelof, Shaw; Fred, Andreas Pereira, Pogba, Juan Mata; Alexis Sanchez, Rashford

15:40 Vai começar a temporada do melhor campeonato do mundo! Os Diabos Vermelhos e as Raposas duelarão em Old Trafford daqui a pouco.

Boa tarde leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Manchester United x Leicester City ao vivo hoje , pela Premier League 2018/19. O confronto acontece em Old Trafford, às 16h (de Brasília).

Na temporada 2017/18, os Diabos venceram por 2 a 0 em Manchester e, no King Power Stadium, as duas equipes empataram em 2 a 2.

A única vitória das Raposas em Old Trafford, pela Premier League, ocorreu em 1998.

Foram 126 confrontos entre as duas equipes, com 64 vitórias do Manchester United, 33 triunfos do Leicester e 29 empates.

Quem está fora: Mendy e James.

Jamie Vardy, atacante do Leicester, marcou em todos os seis grandes na última temporada da Liga Inglesa. Foi a primeira vez em que isso ocorreu desde a criação da Premier League. Com o técnico Claude Puel, o Leicester transformou 13,3% das chances criadas, em gol, sendo superado apenas pelo campeão Manchester City.

Quem está fora: Ander Herrera, Dalot, Matic, Rojo, Romero e Valencia.

Na última temporada da Premier League, a equipe de Manchester venceu todos os jogos em que saiu na frente do placar.

Técnico do United, José Mourinho, jamais perdeu no jogo de abertura da competição: foram oito vitórias e um empate. Por outro lado, o Leicester só venceu uma vez nas últimas nove partidas de estreia, contra o Sunderland em 2015.

Nono colocado na Premier Legue 2017/18, as Raposas perderam dois destaques: Ahmed Musa e Riyad Mahrez. Porém, foram 11 contratações para essa temporada, dentre elas: o lateral-direito português Ricardo Pereira, e o atacante argelino Rachid Gheezzal.

Vice-líder da última temporada da Premier League, os Diabos Vermelhos se reforçaram com o volante brasileiro Fred, o lateral-direito português Dalot e o goleiro inglês Lee Grant. Não saíram jogadores importantes nessa janela de verão, havendo destaque apenas para a venda de Blind para o Ajax-HOL.

Manchester United e Leicester City se enfrentam nesta sexta-feira, no Old Trafford, às 16h, pela Premier League. O confronto é válido pela 1ª rodada da competição.