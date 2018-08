Com pênalti no início, Manchester United vence Leicester na partida de abertura da Premier League

INCIDENCIAS: Partida válida pela primeira rodada da Premier League, disputada no estádio Old Trafford, às 16h

A Premier League está de volta, e com o Manchester United iniciando a caminhada pelo título com o pé direito, vencendo o Leicester City, por 2 a 1, no Old Trafford, na tarde dessa sexta-feira (10). Os gols jogo foram marcados por Pogba e Luke Shaw, para os mandantes, e Jamie Vardy, diminuindo para os visitantes.

Logo no primeiro minuto, foi marcado pênalti para os mandantes, após toque de mão de Amartey. Pogba cobrou com categoria, no canto superior direito do goleiro, e abriu o placar do confronto.

Os Foxes ficaram mais tempo com a bola, chegando a 58% de posse, mas tiveram dificuldades de passar pela zaga, não ameaçando o gol adversário. A primeira tentativa veio aos 14, com um chute de Iheanacho, após passe de Gray, que foi pra fora.

Com 28, De Gea brilhou e os Blues desperdiçaram uma grande oportunidade de empatar. Em jogada pela direta, Ricardo Pereira lançou para Maddison na área, que finalizou com força, obrigando o arqueiro espanhol a fazer uma grande defesa.

Mesmo jogando diante de seu torcedor, os Devils recuaram após marcar o gol, ficando acuado na partida e deixando a equipe visitante pressionar sem se preocupar com o contra-ataque. Já nos instantes finais da primeira etapa, após tabela com Mata, Luke Shaw arriscou um chute cruzado que foi defendido, com segurança, por Schmeichel.

No segundo tempo o jogo ganhou mais emoção, com os dois times, principalmente o United, saindo mais pro jogo e buscando o ataque. Em uma descida de velocidade, aos dez, Darmian chutou de fora da área e o goleiro conseguiu defender em dois tempos.

Schemeichel fez milagre e evitou o segundo gol do Manchester, aos 32. Após chutão para frente, Sanchez ficou com a posse e rolou para Lukaku que estava completamente sozinho na área. Na individual, o dinamarquês levou a melhor e salvou o Blue Army.

Cinco minutos depois, Luke Shaw não perdoou e ampliou o resultado. Mata fez o lançamento para área, o lateral ficou com a bola, conseguiu passar pelo marcador e chutar sem chances de defesa.

Já nos acréscimos, Vardy descontou para o clube azul e branco. Ricardo Pereira cruzou fechado e a bola tocou no travessão. Na sobra, o camisa nove aproveitou para cabecear e balançar as redes.

Esse resultado abre oficialmente o campeonato inglês, deixando provisoriamente o United na liderança e o Leicester na lanterna da competição.

Pela próxima rodada, no sábado (18), os Foxes enfrentam o Wolverhampton, no King Power Stadium, às 11h. Um dia depois, às 12h, os Reds visitam o Brighton, no Falmer Stadium.