Destaque da Croácia na Copa, Rebić renova com Eintracht Frankfurt até 2022

Nesta sexta-feira (10), o Eintracht Frakfurt presenteou sua torcida com uma grande notícia. Por meio de seu diretor esportivo, Fredi Bobic, o clube alemão anunciou a renovação de contrato do atacante Ante Rebić por mais quatro temporadas após exercer a opção de compra de 2 milhões de euros junto a Fiorentina.

O croata foi um dos grandes destaques das águias na Bundesliga e na Pokal, sendo a principal arma ofensiva do time. O bom momento em sua carreira também refletiu na seleção. Sendo um dos pilares da Vatreni que chegou a final da Copa do Mundo, o jogador passou a ser assediado por grandes clubes europeus, algo que foi confirmado por Bobic.

"Ele teve uma ou duas propostas melhores de fora, mas ficar com a gente mostra que ele tem a águia no coração e que estamos no caminho certo", disse o dirigente.

Uma dos principais interessados em seu futebol seria o Bayern, a pedido de Niko Kovac. O técnico e o atacante trabalharam juntos no Frankfurt na última temporada e conquistaram a Copa da Alemanha justamente em cima do clube bávaro. Mesmo com as propostas, Rebic optou por permanecer na cidade que o acolheu.

"Realmente houveram ofertas melhores financeiramente. Mas eu me sinto muito confortável aqui. Esse fator de se sentir bem era o mais importante pra mim. A cidade e os torcedores se encaixaram facilmente, afirmou.

Em 2017-18, Rebic disputou um total de 49 partidas pelo clube alemão, marcando 8 gols e distribuindo 5 assistências. No Mundial da Rússia, o atacante marcou um gol decisivo diante da Argentina, ainda na fase de grupos.