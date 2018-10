Pochettino avalia as circunstâncias da partida valorizando estreia com vitória na Premier League

Mesmo vindo de boas campanhas recentes, a fraca e incomum janela de transferências de verão europeia dos Spurs colocou uma pressão a mais ao time, apesar da qualidade do elenco do time do norte de Londres. E a estreia já provou isso: fora de casa e com alguns jogadores em campo tendo disputado a Copa do Mundo - 7 entre os titulares - o Tottenham mostrou toda sua força e bateu o Newcastle no St. James’ Park por 2 a 1.

O técnico Maurício Pochettino comentou o que foi essencial para seu time conseguir a vitória: "Nestas circunstâncias, foi bom começar a temporada desta forma. Os jogadores mostraram grande carácter e empenho; a mentalidade foi incrível".

Os dois autores dos gols da equipe visitante também concederam entrevistas após o jogo. Perguntado sobre o Tottenham ter segurado a bola nos momentos certos, o zagueiro Vertonghen, que abriu o placar, disse: “Eles tiveram algumas boas chances, mas mantivemos a bola bem. Tive a sorte de conseguir chegar à frente na jogada com o Rondón e depois tivemos a sorte de terem acertado na trave. É sempre um jogo difícil e este é um bom começo para nós. Eles tiraram dois gols de mim no passado, então estou feliz de ter feito um bom jogo e marcado hoje”.

Autor do gol da vitória, o meia Dele Alli falou sobre a vitória na estreia da Premier League: “Todo mundo sabe que o primeiro jogo é grande e você quer ter um bom começo. Como uma equipe, queremos continuar melhorando”.

Ao ser perguntado sobre a experiência na Copa do Mundo, complementou: “Foi uma ótima experiência na Rússia. Quando você está lá, você está em sua própria bolha e você não percebe o quanto isso significa até você voltar. Estamos desapontados por não termos vencido. Agora é tudo sobre o Tottenham e a Premier League”.

O próximo jogo do Tottenham será sábado (18), às 11 horas da manhã, quando enfrentam o Fulham dentro de casa. Lembrando que as partidas dos Spurs como mandante ainda serão realizadas no Estádio Wembley, já que o Tottenham Hotspur Stadium só deve ser inaugurado no mês de setembro.