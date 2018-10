Na estreia da Premier League, Crystal Palace vence Fulham no Craven Cottage após 32 anos

Partida válida pela primeira rodada da Premier League, disputada no Estádio Criven Cottage

INCIDENCIAS : Partida válida pela primeira rodada da Premier League, disputada no Estádio Criven Cottage

O derby londrino deste sábado (11) que marcou a estreia de Fulham e Crystal Palace na Premier League terminou com o fim de um jejum. Os Eagles venceram os Whites no Craven Cottage por 2 a 0, fato que não ocorria desde 1986. Os gols foram marcados por dois africanos: o meio campista ganês, Jeff Schlupp, e o marfinense destaque do time, Wilfried Zaha.

Depois de quatro anos longe da elite do futebol inglês, os donos da casa começaram muito bem o jogo, mantendo a posse de bola, pressionando os Eagles e levando a torcida à loucura a cada toque na bola. Diante da pressão, logo aos três minutos de jogo, Cyrus Christe chutou, e o goleiro Hennessey já foi obrigado a trabalhar.

Apesar do bom início dos mandantes, a postura defensiva do Palace foi fundamental para controlar a empolgação dos Whites, que logo aos 12 minutos quase abriram o placar com Mitrovic. Assim, o jogo ficou mais aberto, e a primeira chance clara de gol dos Eagles surgiu aos 14 minutos.

Mesmo com mais posse de bola e volume de jogo dos mandantes, o time do Sellhurst Park quase abriu o placar aos 29 minutos da primeira etapa. Em uma cabeçada de Benteke, o belga acertou o travessão dos Cottagers, levando muito perigo ao gol de Fabri.

Com a maioria das chances criadas pelos donos da casa, a equipe visitante parecia não se desesperar. Na marca dos 41 minutos, o então sumido, Jeffrey Schlupp, encheu o pé com a perna esquerda e marcou o primeiro gol do Crystal Palace nessa edição da Premier League.

O gol parece ter abalado a equipe, e dois minutos depois, van Aanholt marcou um golaço, mas dessa vez o lateral estava em posição irregular.

Em um final de primeiro tempo com muitas dificuldades, a intensidade do jogo caiu, mas o Fulham continuou com dificuldade para se reencontrar na partida e ainda viu os rivais quase marcarem o segundo gol. Aos 62 minutos, Fabri teve de fazer uma bela defesa para evitar que Wilfried Zaha ampliasse o marcador.

Apesar dos donos da casa precisarem de um gol para empatar a partida, quem estava mais perto de balançar as redes era a equipe do Palace. E foi o que aconteceu. Ao melhor estilo de jogo do técnico Slaviša Jokanović, a equipe organizou um belo contra-ataque iniciado por Benteke. Depois de Aaron Wan-Bissaka. realizar uma boa jogada, a bola terminou nos pés de Wilfried Zaha, que limpou o goleiro para concluir à gol e liquidar a partida aos 80 minutos.

A próxima rodada das duas equipes já será um grande desafio. Enquanto o Fulham vai visitar o Totteham no sábado (18), às 11h, o Crystal Palace só retorna aos gramados na segunda-feira (20), às 16h, quando recebe o Liverpool no Selhurst Park.