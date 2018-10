Richarlison marca dois na estreia, mas Everton cede empate ao Wolverhampton

Neste sábado (11), o atual campeão da segunda divisão inglesa, Wolverhampton recebeu o Everton no Molineux Stadium pela primeira rodada da Premier League 18/19. O jogo terminou com um empate por 2 a 2. O destaque da partida foi o brasileiro Richarlison, que marcou dois gols na sua estreia pelo seu novo clube. A equipe treinada por Marco Silva esteve na frente do placar por duas vezes, mas acabou sofrendo o empate.

PRIMEIRO TEMPO

O jogo teve um início morno até os 15 minutos, quando o Everton abriu o placar com o brasileiro Richarlison. O atacante aproveitou um bola rebatida após cruzamento na área e abriu o placar para os Blues de Liverpool. O jogador havia recebido cartão minutos atrás por entrada dura no português João Moutinho. O Wolverhampton passou a ficar com maior posse de bola, buscando espaços, mas sem muita efetividade. A linha de cinco defensores postada formava-se com o recuo do volante Scheneiderlin no momento defensivo e dificultou a organização do time mandante.

Já por volta dos 35 minutos, O Wolves ainda não tinha conseguido entrar no jogo e o time do Everton apenas valorizava o resultado, sem levar muito perigo ao gol adversário. O recém contratado Raúl Jimenez ainda conseguiu levar algum perigo à defesa do time visitante com duas chegadas pelo lado direito. Cinco minutos antes do encerramento da primeire etapa, o zagueiro Jagielka perdeu o controle da bola, deu entrada dura no atacante Diego Jota e foi expulso pelo árbitro. Na falta gerada pelo lance do cartão vermelho, Ruben Neves cobrou com perfeição no canto do goleiro e deixou tudo igual.

SEGUNDO TEMPO

O segundo tempo começou sem grandes chances, até que aos 12 minutos o atacante Tosun obrigou o goleiro Rui Patrício a fazer boa defesa em chute de fora da área. Logo em seguida o Wolverhampton respondeu com uma chegada perigosa do mexicano Jimenez, que foi parado por Pickford. Apesar da superioridade numérica, o time mandante tinha dificuldade de manter um domínio no jogo, dando espaços no seu campo defensivo. E então o brasileiro Richarlison apareceu de novo, marcando seu segundo gol na partida. O atacante bateu cruzado de dentro da área tirando do goleiro português e colocou a equipe de Liverpool na frente de novo.

Mais uma vez o atacante Raul Jimenez apareceu, dessa vez para empatar o jogo. Ruben Neves fez um cruzamente perfeito para a finalização de cabeça do seu companheiro, que não perdoou dessa vez. Minutos depois, o time da casa buscava a virada e acabou deixando um buraco lá atrás, que gerou contra-ataque para o Everton, mas a equipe não aproveitou a oportunidade. O time da casa até tentou explorar a vantagem numérica para conquistar os três pontos, mas não teve sucesso.

Na próxima rodada o Everton recebe a equipe do Southampton, no Goodison Park. Já o Wolves vai até o King Power Stadium enfrentar o Leicester.