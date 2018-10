Manuel Pellegrini desabafa após goleada sofrida contra o Liverpool: “Precisamos melhorar”

Após a derrota vexatória na estreia da Premier League, por 4 a 0 para o Liverpool fora de casa, o West Ham certamente correrá atrás de explicações imediatas para o péssimo resultado. Os Hammers foram a 5ª equipe inglesa que mais investiu nessa temporada, quase alcançando a marca de 100 milhões de libras usadas exclusivamente para comprar novos jogadores.

O técnico do West Ham, Manuel Pellegrini, comentou a partida e o placar elástico: “Foi um jogo difícil. Antes, durante e depois do jogo! O Liverpool mereceu a vitória, mas não acho que a diferença deveria ter sido de três gols ... desculpe, quatro gols".

Ao ser perguntado sobre o oponente do jogo de hoje, que foi vice-campeão da Champions League, o técnico comentou: “Jogamos contra um dos melhores times da Premier League, temos muitos novos jogadores, sabíamos que seria difícil. O Liverpool merece, é claro, vencer, mas acho que no futebol, duas ou três bolas decidem o jogo. Nós não criamos o suficiente no segundo tempo. Precisamos ser claros e seguros de que precisamos melhorar".

Uma das perguntas direcionadas ao técnico foi sobre o novo time West Ham, que trouxe muitas peças novas para essa temporada. Pellegrini comentou: “Você traz tantos jogadores... é difícil. Estamos apenas começando a temporada, continuamos a trabalhar duro, analisamos esse jogo e acredito que será melhor o próximo jogo. Pode ser difícil adaptar-se a um novo sistema, mas estamos apenas começando a temporada. Precisamos analisar esse jogo, decidir pelo próximo passo e quais jogadores estão em seu melhor momento".

O próximo confronto do West Ham na Premier League será contra o Bournemouth em casa, no sábado (18), às 11h (horário de Brasília).