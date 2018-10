Unai Emery estreia com derrota na Premier League mas crê em evolução do Arsenal

O Arsenal não estreou do jeito que gostaria na Premier League. Com um novo técnico depois de 22 anos com Arsène Wenger, Unai Emery estreou pelos Gunners com uma derrota por 2 a 0 para o Manchester City.

Apesar do revés, Emery agradeceu os torcedores no Emirates Stadium pelo apoio ao time, nessa nova transição da equipe. O comandante também reconheceu a superioridade dos rivais, mas garante que poderiam ter buscado um resultado melhor.

“Foi uma boa atmosfera com os nossos torcedores. Foi uma grande motivação para começar a ver o elenco, para jogar a primeira partida com os nossos torcedores. Mas o desempenho do Manchester City nos mostrou que temos que continuar nosso processo de melhoria. Eles mereceram o resultado. No segundo tempo tivemos chances de conseguir um resultado melhor”, comentou.

O treinador também falou sobre sua escolha de colocar Petr Cech como titular da equipe. Nessa janela de transferências, o Arsenal contratou o goleiro alemão Bernd Leno, por 22 milhões de euros. Com as boas atuações do novo arqueiro na pré-temporada, era esperado pelos torcedores que ele começasse a partida como titular.

“Leno está começando com a gente, ele está trabalhando muito bem e jogou muito bem na pré-temporada. Ele pode esperar esse momento. Petr Cech está indo muito bem. Hoje ele jogou bem também. Ele tem experiência em defender nosso gol”, afirmou.

O Arsenal volta a jogar pela Premier League no próximo sábado (18), contra o Chelsea. Os Gunners vão até o Stanford Bridge em busca de uma recuperação. A partida acontece às 13h30, no horário de Brasília.