Aos 32 anos, David Silva dá adeus à Seleção Espanhola

Na tarde desta segunda feira (13), a Federação Espanhola de Futebol, por meio de suas mídias sociais, anunciou que o meia do Manchester City, David Silva, irá se aposentar das atividades pela seleção.

Após fazer parte da geração vitoriosa da Copa do Mundo de 2010, da Eurocopa de 2008 e 2012, o jogador que representou seu país em 125 partidas e marcando 35 gols encerrou sua passagem pela seleção da Espanha.

Se juntando a estrelas como Andrés Iniesta e Gerard Piqué, Silva encerra um ciclo de 12 anos de história pela seleção. O meia declara que foi uma das decisões mais difíceis de sua vida, pois foi uma trajetória muito bonita onde ele sem dúvidas pode amadurecer e demonstrar seu futebol.

"Não é fácil, depois de tudo que eu vivi, sentar e escrever essas linhas. Foram dias e semanas de reflexão e análise para tomar a decisão de encerrar a minha era na seleção espanhola. Sem dúvida essa foi uma das escolhas mais difíceis da minha carreira, que faço com gratidão e humildade. A seleção me deu tudo e permitiu que eu crescesse como jogador de futebol e como pessoa desde as categorias de base. Estou colocando um fim em uma era carregada de emoção de todos os momentos que me vem à cabeça, como a figura de Luis Aragones, um mestre que eu jamais esquecerei", declarou o jogador em sua conta aberta no Twitter.