Valencia oficializa contratação do atacante Kevin Gameiro, ex-Atlético de Madrid

No domingo (12), o Valencia anunciou a contratação de mais um atacante. Agora foi a vez do francês Kevin Gameiro. Com a chegada do atleta, já é o segundo reforço de ataque que chega ao Valencia em três dias e o sétimo reforço do time para a temporada 2018/2019.

Na última temporada jogando no Atlético de Madrid, o atacante conquisto o título da Liga Europa em cima do Olympique de Marselha, apesar de ter ficado no bando de reservas a disposição do técnico Simeone grande parte da temporada, aos 31 anos ele chega ao para defender a camisa do Valencia pelas próximas três temporadas no valor de 17 milhões de euros.

O jogador declarou sua vontade de defender o clube pela sua grandeza e espera ter um belo caminho cheio de vitórias e belas conquistas com a camisa do seu novo clube.

"Porque eu queria defender o Valencia. E quando você quer fazer as coisas, lute por elas. Para mim é um grande clube e agora estou aqui e quero seguir o mesmo caminho da equipe do ano passado. Há seis anos ganhei um título e espero fazê-lo também em Valência", disse Gameiro.