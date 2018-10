Destaque da Rússia na Copa do Mundo, meia Cheryshev acerta com Valencia

Depois de se destacar na Copa do Mundo com quatro gols pela Seleção Russa, o meia-atacante Cheryshev foi contratado pelo Valencia por empréstimo até o final da temporada, como anunciou o clube espanhol no meio desta manhã. Ele estava no Villarreal há duas temporadas.

Apesar de ter vivido alguns bons momentos no submarino amarelo, o russo nunca conseguiu ser constante. O destaque na Copa, entretanto, fez com que seu nome outra vez fosse valorizado no mercado.

Revelado no Real Madrid, clube que chegou quando tinha apenas 13 anos, Cheryshev tem uma carreira de caminhos curiosos. Primeiro, foi emprestado ao Sevilla. Logo após ao próprio Villarreal. Voltou ao Real Madrid para figurar nas opções de Rafa Benitez mas acabaria sendo pouco utilizado até ser emprestado ao Valencia. Após ano modesto nos morcegos, Cheryshev retornaria em definitivo ao Villarreal. Dessa vez por 10 milhões de euros. Agora, depois de dois anos, 50 jogos e 4 gols, o russo novamente vai para um lugar que já esteve.

Apesar de não confirmar nada no anúncio, especula-se que o jogador tenha sido emprestado com passe fixado para venda obrigatória. O valor giraria em torno dos mesmos 10 milhões de euros que o Villarreal gastou quando o adquiriu.