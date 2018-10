RESULTADO Real Madrid x Atlético Madrid pela Super Taça da Uefa (2-4)

Obrigado por nos acompanhar, torcedor. Não deixe de ler nossa crônica pós-jogo e as repercussões. Até mais, valeu.

16' ACABOU! O Atlético de Madrid é o campeão da Super Taça da Europa!

15' Mais um minuto de acréscimo.

13' A torcida do Atlético canta alto na Estônia. O jogo se encaminha pro final.

11' Bolas longas são frequentes para Benzema dentro da área, mas a defesa impede maiores perigos para os Colchoneros.

5' Nossa! Vitolo recebe na ponta esquerda e entorta Carvajal duas vezes, tenta chutar para o gol, mas é travado.

4' Real todo no campo de ataque. Pressão para cima do Atlético.

2' Substituição no Atlético: sai Diego Costa, entra Giménez.

1' Atlético mais à vontade na partida e se mostra agressivo em campo.

0' Começou o segundo tempo da prorrogação.

18' Final de primeiro tempo. Agora, restam só mais 15 minutos para o vencedor levantar o caneco da Super Taça.

18' Que beleza! Partey liga contra-ataque rápido para o Atlético, domina a bola em velocidade, mas tropeça e cai, estragando a jogada.

15' Cartão amarelo para Vitolo.

15' Vitolo segura bola na linha de fundo e é derrubado por Carvajal. O Real Madrid se mostra nervoso no jogo após o terceiro gol.

No lance do gol, Diego Costa ganhou disputa corporal com Carvajal pela esquerda, tocou para Vitolo na entrada da área que rolou para Koke bater de primeira no canto de Navas e ampliar o placar.

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO DE MADRID! KOKE AMPLIA PARA O ATLÉTICO DE MADRID!

11' Substituição no Real Madrid: sai Kroos, entra Borja Mayoral.

10' Cartão amarelo para Modric.

No lance do gol, Varane errou no domínio de um cruzamento, Partey recuperou dentro da área e cruzou para Saúl que pegou uma chapuletada de primeira, na gaveta.

8' GOLAÇOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DO ATLÉTICO DE MADRID! SAÚL É O NOME DA CRIANÇA, UM GOLAÇO!

6' Kroos bate curto, Real trabalha a bola e o passe chega em Marcelo. O camisa 12 cruza, mas manda a bola pra fora.

5' Lucas Hernández disputa bola com Carvajal e o Real tem escanteio.

4' Carvajal arrisca chute de fora da área, mas a bola cai nas mãos de Oblak.

3' Atlético de Madrid tem a bola depois de três minutos de pressão merengue.

1' Real pressiona com unhas e dentes e o Atlético recua à espera do contra-ataque.

0' Apita o árbitro! Mais meia hora de fortes emoções na Estônia.

Lembrando que na prorrogação é possível fazer a quarta substituição.

Prorrogação já vai começar.

48' Quaseeeee! Em contra-ataque, Bale cruza para Marcelo dentro da área que tenta um voleio, mas fura e o árbitro encerra o segundo tempo. Vamos para prorrogação!

46' Mais três minutos de acréscimo.

45' Cartão amarelo para Dani Ceballos.

45' Substituição no Atlético: sai Lemar, entra Partey.

44' Quase! Diego Costa recebe dentro da área, ameaça o chute e recomeça a jogada. Assustou a defesa merengue.

41' Atlético valoriza a posse de bola nesses minutos finais. Trocam passes no meio de campo.

38' Real pressiona o Atlético pelas pontas e tenta cruzamentos para Benzema como referência.

Pra quem não sabe quem é o Merlô da novela da Globo (Foto: Divulgação/TV Globo)

34' Na jogada do gol, Marcelo afastou bola errado, pro alto e dentro da área. Na disputa, Correa ganhou e rolou para Diego Costa pegar a sobra.

33' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO DE MADRID! É DELE, DO MATADOR, DO MERLÔ DA NOVELA, DIEGO COSTA!

30' Casemiro sente desconforto muscular e é substituído por Ceballos.

29' Lemar faz jogada individual no ataque, cruza, Correa se prepara para o chute mas Varane afasta o perigo.

27' Rolou substituição no Atlético de Madrid: saiu Rodri, entrou Vitolo.

Curiosidade: O gol de Diego Costa, marcado aos 49 segundos do primeiro tempo, foi o mais rápido da história de finais europeias.

25' UHHHH! Varane recebe o passe de Modric dentro da área e arrisca um chute de primeira. A bola desvia e vai para os pés da defesa Colchonera.

24' Koke manda para dentro da área, mas a bola é afastada pela defesa.

23' Lemar tenta jogada individual na intermediária, Casemiro comete a falta e o Atlético tem falta perigosa.

22' Real pressiona, enquanto o Atlético se recua no campo de defesa.

21' Oblak neles! Benzema tenta o chute cruzado, Oblak cai no canto e faz a defesa.

20' Juanfran recebe dentro da área, tenta o passe para trás na linha de fundo, mas toca nos pés de Sérgio Ramos.

Antes do pênalti ser batido, Diego Costa esbravejou o árbitro e recebeu cartão amarelo.

17' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! É DELE, DO MONSTRO, SÉRGIO RAMOS VIRA PARA O REAL!

15' Kroos bate escanteio, Juafran sobe com as mãos acidentalmente e o árbitro assinala.

15' Opaaaaa! Pênalti para o Real Madrid!

14' Cartão amarelo para Correa. O primeiro do Atlético.

13' Juanfran cruza para dentro da área, Diego Costa disputa a bola aérea, mas Varane ganha e tira a bola.

12' Substituição no Atlético também: sai Griezmann, entra Correa.

12' Substituição no Real Madrid: sai Asensio, entra Modric.

11' Griezmann lança na área, mas Ramos afasta o perigo.

10' Atlético tem falta próximo à área. O árbitro viu mão de Toni Kroos.

8' Marcelo faz falta dura em Juanfran e recebe o cartão amarelo.

6' Diego Costa tenta invadir a área, mas Carvajal desarma o atacante.

5' Real segue valorizando a posse de bola, troca passes enquanto o Atlético espera para um contra-ataque.

1' Os espanhóis seguem sem alterações em seus times.

0' Apita o árbitro! Começam os 45 minutos finais da decisão.

Equipes já voltando para o segundo tempo.

Em chutes ao gol, os times empatam. São dois chutes no alvo para cada lado.

Real terminou o primeiro tempo com 58% da posse de bola, enquanto que os Colchoneros ficaram com 42%.

46' Acabou! Final de primeiro tempo. Por enquanto, as esquipes vão empatando em 1 a 1 com gols de Diego Costa, para o Atlético e Benzema, para o Real.

46' Atlético fica com a bola neste final de primeiro tempo.

45' O árbitro concedeu mais um minuto de acréscimo.

43' Lemar cruza, a bola volta para o meio-campista e o Atlético recomeça a jogada no campo de defesa.

42' Lucas Hernández tenta o cruzamento para dentro da área, mas a bola desvia e é escanteio para o Atlético.

40' Koke tenta o cruzamento para dentro da área, mas manda a bola nas mãos de Navas.

39' Pra fora! Bale recebe na ponta direita, corta para a perna esquerda e arrisca um petardo de fora da área.

38' Koke bate escanteio, Godín cabeceia, mas a bola vai nas mãos de Oblak.

37' Diego Costa recebe passe de Juanfran dentro da área, tenta o drible mas Casemiro desarma o camisa 19.

36' Isco recebe na ponta esquerda, protege e tenta o passe para Marcelo, mas a bola vai forte e sai em linha de fundo.

34' Cartão amarelo para Asensio. Atlético vinha saindo em contra-ataque e o jogador derrubou Diego Costa para parar o lance.

33' Marcelo recebe passe de Asensio dentro da área, tenta o chute e é travado.

32' Atlético sobe ao ataque, tenta agredir o Real com passes curtos, mas erra com frequência e facilita a marcação merengue.

30' Após o gol, o Real acelera as jogadas de ataque e pressiona.

28' UHHHHHH! Asensio arranca pelo lado esquerdo, arrisca o chute de fora da área e manda pra fora. Foi perto.

27' No lance do gol, Bale se livrou de dois marcadores do Atlético, cruzou e Benzema subiu de cabeça para mandar pro fundo do gol.

26' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! É DELE, KARIM BENZEMA É O NOME DA FERA! DE CABEÇA.

24' UHHHHH! Marcelo arrisca chute forte de fora da área, a bola passa pertinho, mas vai por cima do gol.

21' Casemiro tenta sair jogando, mas Diego Costa erra passe e Koke tenta lançamento na área e Navas fica com a bola nas mãos.

20' Atlético pressiona saída de bola do Real e dificulta no desenvolvimento dos passes.

16' UHHHHH! Marcelo cruza na área, Oblak desvia o cruzamento rasteiro e a bola passa na frente de Benzema, que não conseguiu o arremate.

15' Lemar lança bola na área, Griezmann tenta chegar mas a bola vai forte e morre na linha de fundo.

15' Koke recebe no meio de campo e Kroos derruba o camisa 6 na intermediária.

14' Lemar tenta sair jogado para os Colchoneros e Bale faz a falta. Atlético tem a posse da bola.

13' Kroos bate falta na área, Koke corta o cruzamento e o Real recomeça a jogada.

12' Bale recebe na ponta esquerda, tenta passar por dois defensores do Atlético, mas Saúl derruba o galês com falta.

11' Marcelo levanta bola na área, Godín desvia o cruzamento e Oblak fica com a bola nas mãos.

10' Marcelo descola escanteio para o Real, que é batido curto e o Real trabalha a posse de bola contra um Atlético fechado em seu campo de defesa.

9' Asensio encontra Bale na ponta direita, o camisa 11 domina e recomeça o jogo no meio de campo.

8' Sérgio Ramos comete falta em Diego Costa e o jogo é paralisado com posse para o Atlético.

3' Atlético permanece no ataque. Griezmann cobra escanteio, mas zaga adversária afasta o perigo. No rebote, colchoneros tocam a bola na intermediária em busca de espaços.

0' Em sua tradicional estilo de raça, o atacante dos colchoneros ganhou de Sergio Ramos e Varane, e chutou muito forte contra Návas, sem chances para o goleiro do Real Madrid. No primeiro lance do jogo, 1 a 0 para o Atlético de Madrid!

0' GOOOOOOOOOOOOOOOOL! É DO ATLÉTICO DE MADRID! GOL RELÂMPAGO DE DIEGO COSTA!

0' Começa a partida na Le Coq Arena!

15:59 - Tudo pronto para o início do jogo. Jogadores de Real e Atletico de Madrid estão posicionados no gramado.

15:57 - Jogadores entram em campo para disputa do troféu da Supercopa da Espanha. Ao centro, a troféu da competição.

15:53 - Em nova cerimônia da UEFA, crianças formam coral no centro do gramado a poucos instantes do início da partida, enquanto bandeiras com os emblemas dos clubes adentram ao campo.

15:52 - Jogadores de ambas equipes estão presentes no túnel que dá acesso ao gramado!

15:47 - Inicia-se a cerimônia de abertura na Le Coq Arena, na Estônia. O estádio tem capacidade de aproximadas 15 mil pessoas, e se encontra com sua lotação completa.

15:00 - Atlético de Madrid confirmado! Equipe de Diego Simeone com algumas mudanças referentes ao último jogo da equipe, diante da Inter de Milão, pela Champions Cup. Na zaga, Filipe Luís e Giménez dão lugar a Lucas Hernanez e Savic. No meio, Rodrigo substitui Thomas Partey. Por fim, o ídolo da equipe, Griezmann, retorna aos titulares na vaga de Angel Correa.

14:57 - Real Madrid confirmado! Isco forma a trinca de meias ao lado de Kroos e Casemiro, enquanto Modric, especulado na Inter de Milão, inicia a partida no banco de reservas. O ataque será formado por Asensio, Benzema e Bale. Vinicius Jr. está presente no banco de reservas. É o primeiro jogo oficial da era Lopetegui!

Já Diego Simeone deve ter apenas o recém-contratado Thomas Lemar como jogador de meio-campo com uma formação 4-4-2 com: Oblak; Juanfran, Giménez, Godin, Filipe Luís; Saúl, Rodrigo, Koke, Lemar; Griezmann, Diego Costa.

Para o duelo desta tarde, o técnico Julen Lopetegui deve ter a equipe titular do Real em campo com um 4-3-3 com: Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Isco; Asensio, Bale, Benzema.

Já os Colchoneros fizeram a pré-temporada na China e venceram apenas o Arsenal nos pênaltis, perdendo para Paris Saint-Germain e Internazionale.

Na pré-temporada nos EUA, o Real disputou três jogos. Perdeu a primeira contra o Manchester United, mas venceu as outras duas partidas contra Juventus e Roma.

As equipes ainda não iniciaram sua temporada oficialmente, mas disputaram a International Champions Cup. Torneio amistoso de pré-temporada.

(Foto: Divulgação/Atlético Madrid)

Do lado do Atlético, o maior trunfo da equipe confirmou sua permanência após sondagens do Barcelona. O atacante, campeão mundial com a França, Antoine Griezmann vai a campo para ajudar sua equipe a conquistar seu terceiro título na competição.

(Foto: Divulgação/Real Madrid)

Marco Asensio, jovem atacante que vem se destacando há algumas temporadas, deve assumir a posição de Cristiano, mas trazendo características diferentes. O atacante brasileiro Vinícius Júnior é outro que pode atuar na posição, visto que está relacionado para o jogo

O Real Madrid não terá seu principal jogador dos últimos anos e que ajudou os espanhóis a construírem a hegemonia no cenário europeu. Cristiano Ronaldo já não está mais no elenco, mas o Real não repôs com outro reforço após a saída do gajo.

O confronto foi decidido nos pênaltis depois de um empate em 1 a 1 no tempo normal.

Este será o décimo clássico madrilenho em competições europeias. O último aconteceu na temporada 2015/16 quando as duas equipes protagonizaram a final da Uefa Champions League.

Na final de hoje, será a sétima disputada por equipes de um mesmo país e a quinta entre com dois espanhóis de cada lado.

Os espanhóis são quem mais somam títulos deste torneio. São 15 títulos da Espanha com os italianos vindo logo atrás com nove.

Desde 2007 que uma equipe espanhola não perde a Super Taça. O último derrotado foi o Sevilla, que caiu diante do Milan.

Por outro lado, o Atlético volta a disputar essa competição após seis anos, depois que venceu a Europa League na temporada. Ao todo, os Colchoneros acumulam duas participações e duas vitórias.

O Real Madrid já é um velho conhecido neste torneio, visto que chega pela terceira vez seguida, já que venceu as últimas três edições da Champions.

Este será o primeiro dérbi entre as duas equipes na Super Taça.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil. A quarta-feira (15) começa em clima de decisão em Madrid. Real Madrid e Atlético de Madrid duelam em busca da Super Taça da Uefa. O duelo acontece às 16h00 no Le Coq Arena, em Tallin, na Estônia.