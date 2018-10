Real Madrid e Atlético de Madrid fazem clássico pela final da Supercopa da Europa

Na tarde de quarta feira (15) às 16h no horário de Brasília, Real Madrid e Atlético de Madrid se enfrentam na final da Super Copa da UEFA na cidade de Tallinn na Estônia. Um clássico histórico e mais tradicionais da Espanha e ainda envolvendo dois times de Madrid, esse confronto entre o campeão da Champions League e o campeão da Liga Europa promete ser intenso e extremamente disputado.

Com esse confronto marcando o início da temporada, o Real Madrid após perder Cristiano Ronaldo, conta com a chegada de um grande reforço no gol, o goleiro Courtois para que em 2018/1019 consiga almejar títulos importantes, mesmo com a saída de sua maior estrela. Com a troca de comando, Julen Lopetegui tem a difícil tarefa de comandar a equipe organizada por Zidane que conseguiu ganhar três Champions. Com isso, o novo comandante precisará mais do que nunca contar com a força do seu elenco e confiar que Gareth Bale e Karim Benzema darão conta do ataque do time.

O Atlético de Madrid conta com reforços importantes. Com a regularização de Diego Costa, com um dos maiores destaque da Copa o francês Griezmann e com as aquisições de Santiago Arias, Nikola Kalinic, Thomas Lemar, o time do técnico Simeone vem reforçado para o clássico de Madrid querendo lutar pelas primeiras posições e que os títulos possam chegar ao clube. Com uma possível vitória nesse confronto, o Atlético poderia assim, buscar uma revanche pelas duas finais perdidas para os merengues na Champions League.

Sérgio ramos exalta a vontade de começar a temporada com títulos



O defensor do Madrid em uma entrevista coletiva declarou o privilégio de estar em mais uma final disputando mais um título pelo Real Madrid, e que seria ótimo começas a temporada ganhando uma final contra um de seus maiores rivais.

"É um privilégio estar aqui, é um bom sinal, é o prêmio para ganhar a Liga dos Campeões e estamos ansiosos para este desafio e começar com um título da temporada", disse Sergio Ramos.

Koke mostra positividade sobre o confronto, mas não descarta o cuidado



Koke em sua coletiva de impressa mostra otimismo no confronto contra o Real, mas mesmo com o otimismo em alta a cautela nunca pode ser esquecida. O jogador fez questão de lembrar que o adversário deles é somente o campeão das três últimas Champions League, e que precisam jogar com máxima atencção para saírem como resultado esperado.

"Estamos otimistas, mas todos nós mundo humildade Jogamos contra o campeão dos últimos três campeões e temos que fazer as coisas muito bem tem que jogar como um time, como um grupo, para que mais tarde você pode deixar nossa qualidade individual", declara o meia.