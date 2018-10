Atlético de Madrid é fatal na prorrogação, vira sobre Real e conquista Supercopa da Europa

Duas viradas, prorrogação e muitos gols marcaram a decisão da Supercopa da Europa entre Atlético de Madrid e Real Madrid na noite desta quarta-feira (15), na Estônia. Diego Costa, duas vezes, Saúl e Koke marcaram os gols do título do Atléti. Benzema e Sergio Ramos descontaram para os merengues.

Logo no primeiro lance do jogo, Diego Costa esbanjou raça e vontade, suas maiores características. O atacante ganhou na velocidade de Sergio Ramos, e Varane, inavdiu a área e, quase sem ângulo, encheu o pé direito para abrir o placar na Estônia.

Benzema e Marcelo passaram perto do empate. O camisa 9 viu a bola passar em sua frente após desvio de Oblak, mas não conseguiu finalizar. O lateral-esquerdo finalizou de fora da área e levou muito perigo ao gol rojiblanco.

Se para muitos Karim Benzema deixou a desejar, no quesito gols, na temporada, nesta ele começou com o pé direito. Gareth Bale fez excelente jogada, se livrou de dois marcadores e colocou na cabeça do francês, que desviou no contrapé de Oblak para igualar o marcador.



(Foto: Divulgação/Real Madrid)

Logo no começo da segunda etapa, Kroos bateu escanteio e Juanfran desviou com o braço. O árbitro polonês assinalou pênalti para os merengues. O zagueiro e capitão Sergio Ramos cobrou para virar o jogo para equipe de Lopetegui.

A estrela de Diego Costa brilhou novamente aos 33 minutos do segundo tempo. Marcelo afastou mal, Ángel Correa ganhou a dividida, entrou na área e rolou para o camisa 19 arrematar para o fundo das redes de Keylor Navas, empatando o jogo novamente.

As equipes insistiram pelo terceiro gol, que garantiria a taça de supercampeão da Europa, mas em vão. A partida acabou com igualdade no marcador e foi para a cansativa prorrogação.

Tendo a bola no primeiro tempo da prorrogação, o Real Madrid pressionou. Carvajal tentou chute de longa distância, mas Oblak defendeu. Marcelo também tentou após cobrança de escanteio de Kroos, mas errou o alvo.

A resposta do Atléti veio na sequência e com um golaço de Saúl Ñíguez. Varane errou ao cortar um cruzamento, Partey recuperou e levantou para o camisa 8 encher o pé na gaveta e virar, de novo, o placar para o time de Diego Simeone.

Cinco minutos depois, aos 13 do primeiro tempo da prorrogação, foi a vez de Koke ir ao barbante de Navas. Diego Costa arrancou pela esquerda, rolou para Vitolo, que só ajeitou para o camisa 6 finalizar no contrapé de Navas e fazer o quarto gol rojiblanco e garantir a taça.