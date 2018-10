De Bruyne sofre lesão no joelho e desfalca Man City por cerca de três meses

Referência no meio campo do Manchester City e destaque da última Copa do Mundo, o belga Kevin de Bruyne sofreu uma lesão no joelho durante o treinamento dessa quarta-feira (15). A gravidade da contusão ainda não foi divulgada pelo clube, mas a expectativa é que o jogador fique longe dos gramados por cerca de três meses.

Segundo informações do portal 'Goal', o atleta de 27 anos viajará para Barcelona, onde será examinado pelo Dr. Ramon Cugat, especialista em cirurgia ortopédica. O médico também tratou outros jogadores dos Citizens, como Gabriel Jesus, Agüero e Mendy.

O período de afastamento mais longo do meia, na carreira, foi em 2016, quando ficou de fora dos campos por nove semanas, também devido a um problema no joelho. Para a vaga aberta no time titular de Pep Guardiola, o português Bernardo Silva e o inglês Phil Foden devem disputar a posição.

Na última temporada, De Bruyne foi um dos destaques de sua equipe, que conquistou os títulos da Premier League e da EFL Cup. Ele participou de 52 jogos, marcando 12 gols e dando 21 assistências. O próximo compromisso do City será contra o Huddersfield Town, no próximo domingo (18), no Etihad Stadium, pela segunda rodada do Campeonato Inglês.