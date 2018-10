LASK faz dois, mas Negredo marca no fim e garante classificação do Besiktas na Europa League

O torcedor do Beşiktaş viveu uma montanha russa na tarde desta quinta-feira (16), pelos playoffs da Uefa Europa League. Após vencer o LASK Linz no jogo de ida por 1 a 0, as Águias Negras sofreram na TGW Arena para buscar a classificação. Depois de sair atrás do placar com gols de Dominik Frieser e João Victor, os turcos marcaram no fim, com Álvaro Negredo.

Com o resultado, o Besiktas garantiu sua classificação na última fase de pré-eliminatória e enfrentará o Partizan por uma vaga na fase de grupos do torneio. O jogo de ida acontece na próxima quinta-feira (23), na Arena Vodafone, ás 15h.

Os turcos voltam a campo no próximo domingo (19), pela Super Lig, na segunda rodada da competição. O confronto contra o Erzurumspor será ás 13h15 (de Brasília) no Kazim Karabekir Stadium. Também no mesmo dia, só que mais cedo, o LASK recebe o Rapid Wien em casa, ao 12h.

Besiktas joga mal e austríacos saem na frente

A primeira etapa foi reservada de poucas chances. Os turcos, com a vantagem do empate, apenas controlavam o ritmo de jogo e queriam brechas na defesa adversária. Por outro lado, os austríacos, sabiam que precisavam de um gol pra igualar o agregado e tentavam partir pra cima.

Os Black Whites tiveram a primeira oportunidade, aos 15 minutos. Ao ser puxado perto da intermediária, Michorl pegou a bola chamou a responsabilidade na cobrança. O camisa 8 lançou e achou Tetteh, que cabeceou em cima de Zengin.

Aos 35 minutos, chance para o time turco. Ozyakup partiu em contra-ataque, tocou para Babel, que devolveu ao meio-campista. Ele bateu de fora da área, mas a bola acabou subindo demais. Foi o momento mais animado do Besiktas no primeiro tempo.

Quando o relógio já batia a casa dos 42 minutos, o Lask, melhor em campo, chegou ao gol. Tetteh fez boa jogada, partiu em velocidade para o meio e encontrou João Victor na direita. O brasileiro limpou o defensor turco e bateu de pé esquerdo, sem chances para o goleiro.

LASK amplia vantagem, mas turcos marcam no fim

O começo da etapa complementar não foi diferente do que aconteceu durante os primeiros 45 minutos. O LASK seguia melhor em campo, se protegendo sem deixar espaços e atacando com mais organização, contando com uma tarde inspirada de Tetteh no comando ofensivo.

O treinador do Besiktas, Senol Gunes, decidiu promover a entrada de Ricardo Quaresma ainda no intervalo, substituindo o meia Ozyakup. A alteração, muito pedida pelos torcedores, demorou para se encaixar em campo. O português se diferenciava de seus companheiros por conta dos dribles, mas deixou o time ainda mais espaçado em campo e sem objetivade.

Já o LASK se aproveitava das falhas e encontrava o momento certo em seu campo para atacar. Até que conseguiu. Aos 68 minutos, Enzo Roco tentou lançamento para o ataque e a bola caiu nos pés de Holland, que tocou de primeira para Golginger. O atacante viu a ultrapassagem de Tetteh, que recebeu e finalizou em cima do goleiro. Mas Dominik Frieser apareceu para empurrar pro fundo das redes, marcando o segundo gol.

Vendo que sua equipe necessitava de uma melhora em campo, Gunes fez mais duas mexidas nas Águias Negras. Arslan e Larin deram lugar a Gonul e Negredo, respectivamente. No lado austríaco, o treinador Oliver Glagsner optou pela saída de Tetteh, que deu lugar a Jamnig.

Aos 85, Lens perdeu a bola no campo ofensivo e deu de presente o contra-ataque para o LASK. Negredo, que tinha acabado de entrar, só parou Ranftl na falta. Mas o espanhol se redimiu minutos depois e da melhor forma possível.

O árbitro marcou mais quatro minutos de acréscimo e o Besiktas se lançou para o ataque em busca de um gol. Caner Erkin avançou pelo lado esquerdo e cruzou para a entrada da área, encontrando Pepe como um atacante. Sem titubear, o zagueiro português deixou para Negredo, que bateu de primeira com o pé esquerdo e fuzilou a bola dentro das redes.

Na comemoração, o jogador espanhol tirou a camisa e o árbitro deu seu segundo amarelo, deixando as águias com um a menos. Mas já não dava tempo para a reação do LASK. Fim de jogo e vitória na base da garra pelo Besiktas.