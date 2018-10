Olympiakos não tira o pé, bate Luzern mesmo com boa vantagem e avança de fase na UEL

Mesmo com um folgado 4 a 0 nas mãos, o time do Olympiacos estava disposto a seguir mostrando sua força e desnivelando o duelo contra o pequeno Luzern, da Suíça. E foi nisso que o treinador português, Martins Mota, se baseou. Além de manter o ritmo, manteve também praticamente a mesma equipe que abriu o largo placar do primeiro jogo.

O agregado marcou 7 a 1, e provou muito além da superioridade de um time perante o outro. Os gregos mostraram que estavam ali para jogar bem e marcar imposição antes de avançar de fase na UEFA Europe League.

Curiosamente, os mesmos autores dos gols da partida de ida foram os quem balançaram as redes no estádio do Luzern. Lazaro Christodoupoulos e Guerrero repetiram as excelentes atuações que tiveram no primeiro jogo e lideraram a equipe grega para a próxima fase. Os dois foram responsáveis por 55% das chances de gol que o time do Olympiakos teve nas duas partidas, entre todos os jogadores.

Além de 63% de possessão de bola em relação ao Luzern, a tradicionalíssima equipe grega chutou a gol mais que o dobro de vezes que seu rival, que marcava sobre pressão - com uma linha de dois volantes que subia muito pouco para o ataque - e praticamente dominou todos as estatísticas da partida.

Aos 37 minutos do segundo tempo, o Olympiakos ainda viu o Luzern descontar com Demhasaj, depois de falha de sua zaga. Mas nada que tirasse o bom ritmo que impuseram com sucesso desde o início do jogo até os minutos finais, quando souberam segurar bem a bola na área adversária. Terminaram o duelo finalizando 19 vezes a gol.

O time grego pegará o Burnley na próxima fase da UEL, confronto que promete ser muito pegado, com leve superioridade técnica da equipe inglesa. A próxima etapa dos play-offs será disputada também em duas partidas, sendo a primeira delas no dia 23 de Agosto, uma quinta-feira e, a segunda, na semana seguinte, no dia 30 de Agosto.