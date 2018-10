Craiova consegue empate no fim, mas RB Leipzig se classifica à próxima fase da Europa League

O RB Leipzig carimbou sua vaga para a próxima fase da Uefa Europa League. A equipe da Saxónia empatou com o Universitatea Craiova , por 1 a 0, na tarde desta quinta-feira (16), no Stadionul Ion Oblemencom, na Romênia, em jogo válido pela terceira fase pré-eliminatória do torneio continental. Marcel Sabitzer balançou as redes para a equipe germânica e Raoul Petre Baicu descontou para os dono da casa.

No confronto de ida, os Touros derrotaram pelo placar de 3 a 1. Konaté, Matheus Cunha e Poulsen marcaram os gols do triunfo de ida, enquanto Martic diminuiu para os romenos. No agregado, fizeram 4 a 2.

Em um jogo marcado por 38 faltas, o Leipzig dominou a partida. o time alemão finalizou 16 vez, porém, apenas seis foram em direção ao gol. Tendo 54% da posse de bola, teve 80% na precisão dos passes.

Aos 39’, o marcador foi inaugurado por Sabitzer. Pelo lado direito do campo, o camisa 7 entrou na pequena área e finalizou canto esquerdo, sem chances para Mirko. 1 a 0.

O segundo gol saiu no final do segundo tempo. Raoul Petre recebeu de Nicusor Bancu, o atacante chutou uma bomba com o pé esquerdo e a bola foi parar no ângulo. 1 a 1.

O RB Leipzig disputa sua primeira partida pela DFB Pokal no próximo domingo (19), contra o Viktoria Köln , no Sportpark Höhenberg, às 10h30 (de Brasília).