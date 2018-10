Simeone exalta boa atuação do Atlético de Madrid: "Respondemos bem em mais uma final europeia"

Nesta quarta feira (15), o Atlético de Madrid conseguiu quebrar um tabu em cima do Real Madrid. Com o resultado de quatro a dois, o Atlético venceu dos merengues na prorrogação e levantou a taça da Supercopa da UEFA em Estônia.

Com uma grande atuação da equipe comandada por Diego Simeone, o comandante se mostrou muito satisfeito com a atuação do seu time, e disse que o título foi merecido pois seu elenco lutou pelo resultado e se mostrou superior ao adversário.

"Estou feliz.Mais uma vez, respondemos bem em uma final européia. Na Supertaça de 2012, vencemos o Chelsea e agora vencemos um importante rival", disse o comandante.

Simeone fala sobre um momento de instabilidade passado por sua equipe no momento em que o Real Madrid consegue fazer o gol viu que a partida começou a ficar um pouco complicada pelo potencial da equipe adversária. Mas mesmo passando por um momento difícil, ele ressaltou que o Atlético soube sair muito bem dessa situação voltando vantagem na prorrogação.

"Começamos fortemente com o gol e eles foram melhores até que Benzema marcou. Depois disso, foi um jogo apertado. A penalidade nos tirou um pouco do jogo, mas sabíamos que poderíamos causar perigo. Acho que a apresentação de Correa foi muito boa e Thomas deu muita força ao time", declarou.

Com as derrotas seguidas em finais perdidas para o Real Madrid, o Atlético precisa disso para poder dar o troco no adversário. Mas mesmo com a vitória, o técnico disse que não há muito tempo de comemorar, o LaLiga já vai começar e devem se preocupar com o bem estar de seus atletas pois uma complicada temporada na competição nacional está para começar.

"Precisamos aproveitar hoje porque perdemos, sofremos e ficamos loucos. Mas quando vencemos, precisamos aproveitar. A partir de quinta-feira à noite, vamos pensar em LaLiga porque vai ser uma temporada difícil", finalizou Simeone.