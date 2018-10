Lopetegui lamenta derrota do Real Madrid e mira La Liga como título mais importante

Pela final da Supercopa Europeia, o Real Madrid perdeu para o rival Atlético de Madrid, por 4 a 2, na A. Le Coq Arena, situada na Estônia. Esta é a a primeira vez em que os Colchoneros conquista um título europeu em cima dos Galáticos.

Após o término da partida, o técnico Julen Lopetegui reconheceu que o adversário soube se beneficiar dos erros dos Blancos. Contudo, é preciso deixar o tropeço para trás e pensar no futuro: o campeonato espanhol.

“Uma final são detalhes e por vezes caem a favor e outras contra. Há que aprender com isso, Não se trata de ficar com os erros pontuais, porque quem perdeu foi o time. Fizemos coisas bem feitas e outras nem tanto e foi aí que adversário nos castigou, venceu merecidamente. A política desportiva do clube não vai mudar por este jogo. Temos que levantar a cabeça e recuperar a energia porque no domingo começa o título mais importante, que para mim é a La Liga”, frisou.

Além de contar com o gosto amargo da derrota, o Real ainda viu um ciclo se encerra: 18 anos sem deixar de conquistar uma final internacional. Com todo esses acontecimentos, Lopetegui comentou que o time precisará de alguns ajuste.

"Não estamos contentes. O resultado negativo é que perdemos e sofremos quatro gols. Isso não é normal. Temos que melhorar sem dúvida alguma. Temos que trabalhar tudo. É normal cometer erros, mas não gostamos quando nós cometemos erros. Temos que melhorar em todos os aspectos, não só nos erros individuais", finalizou.