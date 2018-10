Sevilla goleia Zalgiris sem dificuldades e vai aos playoffs da Uefa Europa League

Partida válida pela terceira eliminatória da Uefa Europa League, disputada no estádio Vilniaus LFF Stadionas, na Lituânia.

Sem nenhuma dificuldade, o Sevilla despachou o Zalgiris, na Lituânia, e avançou aos playoffs da Uefa Europa League nesta quinta-feira (16). Os Rojiblancos golearam com tranquilidade por 5 a 0. Sarabia e Nolito duas vezes, e o brasileiro Guilherme Arana fizeram os tentos da classificação no estádio Vilniaus LFF Stadionas.

Logo aos 5 minutos, Nolito pode abrir o placar para equipe espanhola. Ben Yedder recebeu, tocou para Sarabia, que invadiu a área, carregou para o fundo e serviu o camisa 8, livre, para abrir o placar fora de casa.

Não deu nem tempo de comemorar o primeiro gol. No minuto seguinte, Pablo Sarabia ampliou o marcador. Aleix Vidal arrancou com a bola dominada pelo flanco direito e cruzou rasteiro para o detentor da blusa 17 só empurrar para o fundo das redes.

Em um início avassalador dos hispalenses, Bartkus fez uma defesa monumental para evitarum massacre com menos de 15 minutos. Amadou tomou a bola na entrada da área e serviu Nolito, que finalizou rasteiro e no cantinho, mas o goleiro conseguiu defender.

Aos 34 minutos, o Zalgiris teve uma excelente chance após uma magistral jogada de Slijngard. O lateral-esquerdo passou por cinco marcadores do Sevilla e cruzou. A bola passou por todo mundo e sobrou para finalização de Baravykas, mas Vaclík fez boa defesa.

Ainda no finzinho da primeira etapa, Sarabia deixou mais um gol, seu segundo no jogo. De pé em pé a equipe rojiblanca foi tocando bola até a entrada da área do time lituano, onde o atacante dominou, avançou e finalizou rasteiro, no cantinho de Bartkus.

No início da segunda etapa, os donos da casa tentaram aprontar contra o forte time espanhol, buscando seu gol de honra. Baravykas arriscou um fortíssimo chute do meio da rua, mas acertou o travessão do goleiro.

Vaclík teve que trabalhar mais na etapa complementar. Após bate rebate, Blagojevic arriscou um chute fortíssimo da entrada da grande área e o goleiro espalmou, evitando o tento lituano. Luis Muriel respondeu, cara a cara com o goleiro, mas mandou para fora.

Ainda tinha tempo para mais. Teve gol brasileiro, do lateral-esquerdo Guilherme Arana, ex-Corinthians. Nolito tocou para o camisa 23, que invadiu a área, ajeitou para perna canhota e colocou no ângulo do time verde.

Nolito foi quem fechou a conta no Vilniaus LFF Stadionas. O atacante pegou a bola na entrada da grande área, arrumou para perna direira e chutou rasteiro, forte, no cantinho, sem nenhuma possibilidade de defesa para Bartkus.

O próximo desafio do Sevilla é pela estreia de La Liga, o Campeonato Espanhol. No domingo (19), às 15h15, o time de Pablo Machín visita o Rayo Vallencano no Teresa Rivero, em Madrid.