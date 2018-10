Volante Guilherme, ex-Corinthians, reforça o Olympiacos

Seguindo a investir forte depois de perder o título do Campeonato Grego depois de tantos anos, o Olympiacos fechou outra grande contratação: a do volante brasileiro Guilherme, de 27 anos. Jogador que no Brasil teve com passagens destacadas por Portuguesa e Corinthians. Guilherme estava no Deportivo La Coruña e foi vendido pelos espanhóis aos gregos por cerca de €2.5 Milhões de euros.

O clube helênico, maior campeão nacional, parece ter fincado em suas opções que contrataria um volante brasileiro. Tentou Gabriel do Corinthians, chegou a bater o martelo com o Flamengo por Willian Arão, viu o negócio falhar de última hora e no final quem desembarcou mesmo em Pireu (cidade que o clube está situado) foi Guilherme.

Hoje, pela Liga Europa, o novo clube de Guilherme jogará na Suíça contra o Luzern. Uma das razões, talvez, que fizeram com que Guilherme ainda não fosse anunciado oficialmente por lá. No entanto, a imprensa grega já encheu seus sites de fotos do jogador no Aeroporto da cidade. Restando assim, apenas os exames médicos e físicos para assinatura do contrato.

Revelado na Portuguesa desde o sub-15, Guilherme foi como aposta para o Corinthians e teve rápido sucesso. Caiu nas graças do torcedor alvinegro até ser vendido para a Udinese. Do clube italiano foi para o Deportivo Lacoruña, e agora terá sua terceira aventura em um país diferente do futebol europeu. Vivendo, por sinal a realidade que viveu no Corinthians: a de brigar por títulos. Algo que era longe do alcance atual de Deportivo e Udinese.