Schalke 04 bate Schweinfurt 05 em jogo tranquilo e avança na Copa da Alemanha

FC Schweinfurt 05 : A. Elban; Messingschagler, Strohmaier, Kleinehesmann, Lo Scrudato (Weiss, min.68); C. Kracun, Kevin Fery, Piller (Trinks, min. 61), Krautschneider, Maderer (Fritscher, min. 70); Adam Jabiri.

Em sua primeira partida oficial na temporada, o Schalke 04 estreou com pé direito. Fora de casa, a equipe venceu o Schweinfurt 05 por 2 a 0 e avançou na DFB Pokal. Os gols foram marcados por Bentaleb e Jabiri, contra.

O confronto começou com os donos da casa resguardados na defesa e sem ameaçar, enquanto o Schalke, favorito para o confronto, buscava o ataque em todo minuto. Com apenas oito minutos de partida, a zaga do Schweinfurt dormiu após cruzamento da esquerda, Burgstaller foi quem apareceu pra cabecear, mas a bola foi muito alta.

Até a primeira parte do primeiro tempo, os azuis-reais já tinham boa cerca de 60% da posse de bola e mais de quatro finalizações, sendo duas ao gol. E a pressão logo deixou estragos. Aos 23, Harit invadiu a área e foi derrubado por Messingschlager. O árbitro assinalou pênalti e na cobrança, Bentaleb guardou de pé esquerdo.

O Schalke voltou a oferecer perigo aos 40, em chute rasteiro de Harit que raspou o travessão. Imobilizados por uma equipe mais encorpada, o time da Baviera preferia esperar o momento certo para o contra-ataque, mas tinha dificuldades para isso.

Já na segunda etapa, o técnico Dominic Tedesco optou por deixar seu time ainda mais ofensivo, promovendo as entradas de Embolo e Schopf. Com o relógio batendo os 57 minutos, a dupla criou uma boa chance pra marcar o segundo. O austríaco ganhou na corrida de Adam Jabiri e lançou para o atacante suíço, que dominou em frente ao gol, mas se enrolou.

Dois minutos depois, o Schweinfurt respondeu. Maderer decidiu testar Fahrmann em chute de fora da área, mas o goleiro estava atento ao lance. Já aos 75, os mineiros fecharam o caixão do jogo. Uth cobrou escanteio, Nastasic testou em cima de Jabiri, que em uma infelicidade, mandou pra própria rede.

Com o resultado, o Schalke acabou se classificando para a segunda fase, onde ainda não tem adversário definido. A equipe volta a campo no próximo sábado (25), contra o Wolfsburg, pela primeira rodada da Bundesliga, ás 10h30, na Volkswagen Arena.

No lado perdedor, o Schweinfurt retorna a campo na sexta (24), diante do 1860 Rosenheim, ás 14h, em partida válida pela Regionalliga.