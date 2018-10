Tedesco exalta vitória do Schalke e elogia adversário: "Dificultou nossa vida"

Na rodada de estreia da Copa da Alemanha nesta sexta-feira (17), o Schalke 04 venceu, fora de casa, o Fußball-Club Schweinfurt 05 pelo placar de 2 a 0. Os gols dos azuis foram marcados por Nabil Bentaleb e Adam Jabiri, contra.

Logo após o termino da partida, o técnico do Schalke, Domenico Tedesco, concedeu entrevista à imprensa. Ele afirmou a importância de uma vitória na estreia e também comentou sobre o desempenho de sua equipe que, segundo ele, poderia ter rendido mais.

"Uma vitória no primeiro jogo é sempre importante. Especialmente porque depois de sete semanas de preparação você nunca sabe exatamente onde você está. Tínhamos um certo plano e implementamos isso muito bem em 70 ou 80% do tempo. Nós ainda temos que trabalhar no resto. Isso é normal nesta fase. Em última análise, o resultado poderia ter sido um pouco maior, mas não usamos uma ou outra opção", afirmou o treinador.

O treinador também destacou a bravura de seus jogadores, além de elogiar o desempenho da equipe adversária, que atualmente disputa a quarta divisão do futebol alemão: "Gostei muito de termos feito uma boa contra-pressão aos 85 minutos. No geral, fizemos uma boa partida. Merecemos a classificação. Mas temos que elogiar o Schweinfurt. Nosso adversário jogou bem, dificultou nossa vida. Mas nós esperávamos isso também", disse o comandante.

O Schalke 04 ainda não sabe quem irá enfrentar na próxima fase da Pokal, já que um sorteio deve definir o chaveamento. A equipe volta a campo no dia 25 de agosto, quando enfrenta o Wolfsburg, fora de casa, na primeira rodada da Bundesliga.