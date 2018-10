Sean Dyche destaca união do Burnley após classificação na UEL: "Mentalidade de um esquadrão"

Na prorrogação, o Burnley derrotou o Istanbul Başakşehir, por 1 a 0, nessa quinta-feira (16), no estádio Turf Moor, pelas playoffs da UEFA Europa League. O resultado classificou os Clarets para próxima fase eliminatória da competição, enfrentando agora o Olympiacos, da Grécia.

O técnico Sean Dyche, em entrevista coletiva, destacou a união apresentada pelos jogadores e considerou que sua equipe teve condições de sair com a vitória no tempo normal.

"Nós trabalhamos com a mentalidade de um esquadrão e muito disso foi mostrado na partida de hoje. Acho que poderíamos ter feito 2 a 0 mais cedo, pelas boas chances criadas", disse.

O treinador também elogiou a dedicação dos atletas, principalmente do volante Jeff Hendrick, que costuma ser muito criticado pelos torcedores, e do atacante Ashley Barnes.

"Achei a atuação do Jeff Hendrick absolutamente formidável. As vezes os fans podem duvidar dele, mas ele é formidável. O Ashley Barnes teve uma pré temporada interrompida e ele continuou crescendo com o decorrer da partida. O nível dos dois foi de primeira classe", comentou.

A próxima partida do Burnley será no próximo domingo (19), novamente em casa,contra o Watford, às 09h30 (Horário de Brasília), pela segunda rodada da Premier League.