Bayern sofre contra retranca, mas vence Drochtersen/Assel e se classifica na Copa da Alemanha

Em mais uma partida válida pela DFB Pokal, o Bayern de Munique garantiu sua classificação para a próxima fase da competição. Os bávaros bateram o Drochtersen/Assel por 1 a 0, com gol de Lewandowski já no fim do jogo.

A equipe de Niko Kovac começou em cima já nos momentos iniciais, cumprindo a expectativa de impor seu jogo contra o adversário que disputa a quarta divisão do futebol alemão. Muller teve duas boas chances de abrir o placar nos primeiros cinco minutos, mas não foi feliz nas finalizações.

Javi Martinez também quase abriu o placar aos oito minutos, em um cabeceio forte para o gol. No entanto, o defensor do Drochtersen salvou o lance em cima da linha. Na sobra, Muller cruzou e o espanhol testou pra fora.

O Drochtersen se fechava como podia em sua área. Eles pressionavam a saída de bola do Bayern e travavam o meio-campo. Tal retranca fez com que os bávaros apostassem muito nas jogadas áreas. Só na etapa inicial, foram 14, mas a estratégia não surtia efeito. A posse de bola também mereceu destaque, com os visitantes chegando a ter 86% do tempo.

No segundo tempo, Kovac promoveu as entradas de Leon Goretzka e Coman. O time da Baviera ganhou ainda mais velocidade e capacidade individual maior após um primeiro tempo que mostrava certa falta de repertório.

A dupla chegou com o pé na porta durante a partida, primeiro com o francês assistindo Thiago, que chutou colocado da intermediária e a bola quicou no travessão. O atacante voltou a aparecer logo depois, ao fazer o corredor pela direita e cruzar rasteiro para Muller, mas ele bateu em cima do goleiro.

Mas foi Goretzka que conseguiu furar a retranca do Drochtersen. Aos 81 minutos, o jogador recebeu na entrada da área, finalizou rasteiro e Lewandowski desviou para abrir o placar. Gol no fim pra dar a vitória suada para os bávaros.

O Bayern volta a campo na próxima sexta (24), pela primeira rodada da Bundesliga. O Gigante da Baviera estreia contra o Hoffenheim na Allianz Arena, ás 15h30 (de Brasília). Já o Drochtersen/Assel segue sua caminhada na Regionalliga no domingo (26) da próxima semana, diante do Werder Bremen II. O confronto será as 10h (de Brasília), no Kehdinger Stadion.