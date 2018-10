Com show de Messi, Barcelona vence Alavés na estreia do Campeonato Espanhol

Partida válida pela primeira rodada do Campeonato Espanhol, disputada no Camp Nou, em Barcelona

Com pé direito. Foi assim que o Barcelona começou a sua trajetória na La Liga. Na tarde deste sábado (18), os Culés venceram por 3 a 0 o Alavés, no Camp Nou, pela primeira rodada do campeonato nacional. Lionel Messi marcou dois gols e o brasileiro Philippe Coutinho anotou o seu.

Com o resultado, o Barça chega a 37 jogos invictos como mandante. A última derrota, foi justamente para os Albiazules no dia 10 de setembro de 2016.

Tendo 80% da posse de bola, a equipe Blaugrana dominou a partida. Trocou 876 passes, sendo 90% deles correto. Assim que a bola rolou, Messi já arrancou suspiros da torcida. Em lançamento feito por Rakitic, o camisa 10 invadiu a área e chutou para fora, a centímetros da trave.

Aos 11', o capitão encontrou Suárez livre na área. Porém, o uruguaio não conseguiu dominar e deixou escapar grande oportunidade. Desde então, os visitantes recuaram. Na reta final do primeiro tempo, Messi puxou para o meio e cruzou para Piqué. O zagueiro desviou de cabeça e a bola passou ao lado da meta de Pacheco.

Ao tentar a tabela com Suárez, Messi sofreu uma falta perigosa próxima a grande área. Na cobrança, a bola explode no travessão. Na sequência, Léo tocou para Dembélé, que sozinho finalizou bem colocado e Pacheco realizou uma bela defesa.

Na segunda etapa, o gol saiu no minuto 64. O argentino tentou driblar dois, contudo, foi derrubado na entrada da área. Messi cobrou por baixo da barreira, sem chances para o goleiro. 1 a 0.

O segundo tento saiu em jogada brasileira. Arthur passou para Coutinho que cortou para o meio e mandou uma bomba no canto esquerdo. 2 a 0.

Já nos acréscimos, Suárez alçou a bola para Messi. Com grande estilo, dominou no peito, deixando dois marcadores no ponto, e para finalizar, tocou na saída do goleiro. 3 a 0.

Com o triunfo, o Barcelona assumiu a primeira posição. A equipe Blaugrana volta a campo no próximo sábado (25), onde enfrentará o Real Valladolid, no José Zorrilla. Já o Alavés, recebe no mesmo dia o Bétis, no Estadio Mendizorroza.