Bruno Genésio elogia Lyon apesar de derrota contra Remis: "Fizemos o jogo que esperávamos"

O Lyon tropeçou fora de casa e foi derrotado pelo Stade de Reims, por 1 a 0, na tarde dessa sexta-feira (17), no estádio Auguste-Delaune II, pela segunda rodada da Ligue 1. O resultado deixa os Gones em nono lugar enquanto os Rouges et Blancs assumem a liderança da competição.

Mesmo perdendo o jogo, o técnico Bruno Genesio, em entrevista coletiva, avaliou positivamente a postura apresentada pelos jogadores, e elogiou o bom sistema defensivo da equipe adversária.

"Estou desapontado com a derrota, mas não com o comportamento. Fizemos o jogo que esperávamos, porque sabíamos que Reims seria bem organizado defensivamente. Nos deparamos com uma boa equipe de Reims e faltou velocidade e verticalidade para surpreender", disse.

O treinador também comentou sobre o desempenho ofensivo do elenco. O time finalizou 19 vezes, mas acertou apenas cinco em direção a meta.

"Nós tentamos muito, não deixamos ir. Foi na nossa animação ofensiva que pecamos, não é uma questão de sistema. Fizemos poucas chamadas na parte de trás da defesa e não conseguimos encontrar a solução", finalizou.

O Lyon volta a campo na próxima sexta-feira (24), para enfrentar o RC Strasbourg, no estádio Parc Olympique Lyonnais. O confronto terá início às 15h45 (Horário de Brasília).