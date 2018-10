Mbappé sai do banco, marca duas vezes e Paris Saint-Germain vence Guingamp fora de casa

Partida válida pela segunda rodada do Campeonato Francês, disputada no estádio Stade du Roudourou, em Guingamp.

INCIDENCIAS : Partida válida pela segunda rodada do Campeonato Francês, disputada no estádio Stade du Roudourou, em Guingamp.

Que virada! O Paris Saint-Germain conseguiu bater o Guingamp fora de casa neste sábado (18), por 3 a 1. O francês Kylian Mbappé saiu do banco de reservas para decidir o jogo válido pela segunda rodada da Ligue 1. Neymar também marcou para os visitantes. Roux fez o solitário gol dos mandantes.

Aos 19 minutos de jogo, a zaga parisiense se desentendeu. Dagba foi recuar de peito para Thiago Silva, mas não colocou força o suficiente no passe. Marcus Coco roubou a bola e rolou para Roux, cara a cara com Buffon, bater na saída do goleiro e abrir o placar.

Apesar da alta posse de bola em todo o primeiro tempo, o time de Thomas Tuchel não conseguiu impor uma objetividade capaz de furar o bloqueio montando pelos donos da casa. O número de finalizações, 10 a 3 para o Guingamp na etapa inicial, comprovam isso.

No início da segunda etapa, a entrada do campeão da Copa do Mundo, Kylian Mbappé entrou na vaga do centroavante Weah para mudar o panorama do duelo e dar mais dinamismo ao ataque da equipe visitante.

Neymar colocou a bola debaixo do braço e fez o que foi preciso. O atacante invadiu a área e driblou duas vezes o mesmo zagueiro, mas na segunda foi derrubado com um carrinho, originando o pênalti cobrado por ele mesmo. Com muita calma e categoria o camisa 10 deslocou o goleiro e igualou o marcador.

A entrada de Mbappé surtiu efeito. Após maravilhosa troca de passes do entre os meias do PSG, Dí Maria colocou o camisa 7 na boa, com o trabalho de bater na saída do goleiro para decretar a virada da equipe visitante.

Ainda deu tempo do terceiro gol, e de novo de Mbappé. Neymar lançou o veloz atacante, que invadiu a área e cara a cara com o goleiro só deu toque sutil por cima do camisa 1, para dar números finais ao confronto.

Com a vitória, os parisienses seguem na liderança da Ligue 1 com 100% de aproveitamento, tendo duas vitórias em dois jogos. O adversário vai mal. Segue com 0% de aproveitamento. São duas derrotas em dois duelos.

No próximo sábado (25), o Paris Saint-Germain recebe o Angers, no Parque dos Príncipes, às 12h. O Guingamp visita o Lille, no domingo (26), às 10h.