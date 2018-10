Immobile marca golaço, mas Napoli vira partida e vence Lazio no Olímpico

Em jogo válido pela primeira rodada da Serie A, o Napoli obteve uma grande vitória ao bater a Lazio por 2 a 1 no Estadio Olímpico. O time de Nápoles saiu atrás do placar, após um lindo gol de Immobile, mas viraram a partida com gols de Milik e Insigne.

Com o resultado, o time de Carlo Ancelotti estreia com três pontos conquistados, enquanto os laziale seguirão zerados. Ambos os times voltam a campo no próximo sábado (25). O Napoli recebe o Milan no San Paolo, ás 15h30 (de Brasília). Já a Lazio vai até Turim, onde pega a Juventus, ás 13h (de Brasília).

Lazio abre o placar, mas insistência de Milik é premiada no fim

Os primeiros 20 minutos de bola rolando foram de duas equipes se estudando bastante. Tanto Napoli quanto Lazio evitavam se arriscar e faziam um jogo truncado.

A primeira conclusão com perigo foi aos 22, com Luis Alberto. Após lançamento de Milinkovic, Immobile dominou na esquerda e serviu o espanhol, que vinha de trás. Mas ele pegou mal na hora da finalização e a bola acabou saindo.

E o time Biancocelesti seguiu em cima. Aos 25 minutos, Parolo lançou para Immobile, que em um drible desconcertante, tirou três zagueiros e bateu de perna esquerda na saída do goleiro. Um golaço do artilheiro da liga na última temporada.

Os napolitanos foram atrás do prejuízo e quase empataram alguns minutos depois. Insigne fez o corredor pela esquerda, ganhou na corrida de Marusic e invadiu a área. O camisa 24 ficou frente a frente com Strakosha, mas bateu a direita do gol, perdendo ótima chance de fazer 1 a 1.

Aos 38, Allan desarmou Parolo no centro do campo e entregou para Hamsik. O eslovaco deixou para Zielinski, que finalizou com desvio e a bola acabou indo no travessão. Mas a insistência seguiu e com muito drama. Após escanteio cobrado, Milik cabeceou, Strakosha rebateu mal e o atacante polonês pegou a sobra empatando o jogo. Porém, o árbitro anulou o lance, após pegar falta de Koulibaly em Radu, que saiu com a cabeça sangrando.

Milik parecia querer o seu e aproveitou o ótimo momento do Napoli no jogo. Já próximo do fim do primeiro tempo, o jogador mandou um petardo e obrigou o goleiro adversário a fazer boa defesa. Até que a contumácia foi premiada. Insigne fez ótimo lançamento buscando Callejón na direita. O espanhol mandou de primeira pra área e achou Milik livre pra empatar o jogo no último momento antes do intervalo.

Donos da casa sentem gol sofrido e Napoli aproveita

Após encerrar o primeiro tempo em alta, o Napoli voltou para a etapa complementar já dando perigo ao gol laziale. Milik ganhou no corpo de Parolo e puxou contra-ataque, mandando uma bomba de fora da área e quase virando a partida.

Aos 56, mais um gol para a Lazio. Hysaj cruzou, Allan desviou com um pequeno toque e a bola sobrou na medida para Insigne mandar uma bomba no ângulo de Strakosha. Virada napolitana no Olímpico pra desespero dos torcedores do time da capital italiana.

Vendo sua equipe tomando sufoco, o técnico Simone Inzaghi deixou o time ainda mais ofensivo na segunda etapa. Em uma substituição de estreantes, o meia Joaquin Correa entrou no lugar de Badelj. No lado visitante, outras duas mudanças: Diawara e Mertens entraram para as saídas de Hamsik e Insigne.

Após passar um bom tempo sem ameaçar Karnezis, a Lazio voltou ao ataque e por pouco não empatou. Immobile recebeu na entrada da área e tocou para Luis Alberto, que passava na esquerda. O camisa 10 finalizou bem, mas o goleiro grego pulou para espalmar a bola em uma linda defesa já aos 75 minutos.

Os minutos foram passando e as águias encontravam dificuldades em infiltrar a defesa adversária. Além disso, atacavam de forma muito desorganizada. Perto do fim, aos 89, Luis Alberto cobrou escanteio e Radu apareceu na primeira trave, cabeceando no poste. O jogo teve mais quatro minutos de bola, mas não foi o suficiente para a Lazio empatar. Fim de partida e grande vitória do Napoli, fora de casa.