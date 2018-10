Após derrota para o Chelsea, Unai Emery aponta falhas do Arsenal

Mesmo feliz com o desempenho da etapa incial, Unai Emery falou da derrota sofrida para o Chelsea neste sábado (18), pela Premier League. A performance no primeiro tempo parecia fraca, mas nos últimos dez minutos o futebol dos Gunners resolveu aparecer, empatando a partida. Depois do jogo, o técnico espanhol foi positivo e citou os acertos de sua equipe.

"Criamos muitas chances no primeiro tempo. Estou feliz por isso, mostra que o nosso plano de jogo está sendo executado bem. Dentro delas, fazemos as decisões erradas. Sei como Aubameyang se sente, quando você não marca, se sente impotente. Ele marcará em outras três oportunidades ainda mais difíceis", disse Emery.

Depois de buscarem um empate heroico antes da pausa para o intervalo, o time londrino não conseguiu aproveitar o mal momento do Chelsea, quem vinha de cabeça baixa após o período de descanso. Com isso, respondeu sobre o poder de recuperação de seus comandados.

"Nossa reação foi excelente. Tivemos oportunidades para empatar a partida ainda antes do que quando ela saiu. Depois de igualar o placar, o intervalo foi bom para nós. Mas no segundo tempo tínhamos de ter continuado com a mesma postura, de posse de bola e apertar o adversário", afirmou o espanhol.

Com a segunda derrota seguida no comando dos vermelhos, Unai Emery foi questionado sobre a atual forma do time. Na semana passada, perderam para o atual campeão Manchester City.

"Calma. Nós precisamos nos manter calmos e manter, principalmente, os jogadores calmos e continuar a fazer o nosso trabalho. Sei que precisamos melhorar, precisamos seduzir os jogadores para que trabalhem com nossas ideias", explicou o técnico.

Além de ter Özil vaiado quando substituído, o espanhol ainda foi criticado pelo meio campo muito jovem e concluiu:"Terminamos com Torreira, de 21 anos e Matteo, de 19. O processo vai ser esse."