Time da Romênia surpreende e anuncia contratação do brasileiro Júlio Baptista

Júlio Baptista está de casa nova. Depois de dois anos sem atuar profissionalmente, precisamente quando deixou o Orlando City dos Estados Unidos, o renomado meia brasileiro jogará em seu quarto país na Europa. Mas, dessa vez, o destino é um pouco alternativo: a Romênia. Clube em evidência local, o Cluj anunciou a contratação de "La Bestia" na tarde deste sábado (18).

Revelado no São Paulo, a carreira de Júlio Baptista dispensa comentários. Formado como volante, o atleta virou meia-atacante e teve destaque apoteótico no futebol europeu. Principalmente vestindo a camisa do Sevilla, onde marcou 50 gols. Algo que abriu caminho para grandes palcos: Real Madrid, Arsenal, Roma. Além da Seleção Brasileira, tendo inclusive jogado uma Copa do Mundo. A de 2010. No Brasil, além do São Paulo, Júlio defendeu o Cruzeiro entre 2013 a 2015. Em Minas foi bi-campeão Brasileiro.

No Cluj, Julio chegará com a responsabilidade de ajudar o time a manter o bom momento que vive nesse início de temporada. Atual campeão da Liga, o clube da Transilvania já foi também campeão da Supertaça e lidera o Campeonato Romeno outra vez. Em quatro jogos, ainda não perdeu. Nas fases prévias da Liga Europa também caminha bem: restando apenas ultrapassar o Dudelange (clube de Luxemburgo) para chegar na fase de grupos da segunda competição mais importante do continente.

Projeto ambicioso deu certo

A contratação de Júlio Baptista é mais uma das grandes mudanças que passa o clube romeno nas últimas duas décadas. Anteriormente considerado apenas como intermediária/pequena equipe que eventualmennte estava na Elite do futebol local, o Cluj cresceu muito. De 2007 até esse ano já empilhou 11 títulos de Ligas e Taças romenas. Para se ter ideia do sucesso de tal projeto ambicioso: o time foi fundado em 1907 e antes disso só tinha duas conquistas. Ambas de campeão da Serie B. Uma delas nos anos 60.

Júlio Baptista terá companhia de outros nomes conhecidos. Não tão renomados quanto ele, mas de rodagens por clubes imporantes. Casos do também meia Juan Culio, argentino ex-Galatasaray e Deportivo, do zagueiro húngaro Adán Lang, titular na última Eurocopa, e dos atacantes Omrani e De Luca, francês ex-Marseille e italiano ex-Atalanta, respectivamente. Também há um brasileiro: o zagueiro Paulo Vinícius, que em Portugal teve passagem bem sucedida no Braga.